“No será un desafío fácil”: Pablo Longueira confirma su regreso a la UDI

Tras cinco años fuera del partido, el llamado “coronel” regresó a la colectividad con el objetivo de “revivir” la UDI popular.

La mañana de este miércoles, Pablo Longueira envió un mensaje a un grupo de WhatsApp de la Unión Demócrata Independiente (UDI), comunicando su regreso al partido.

Su retorno se debe a que quiere volver a colaborar para que “esta nueva transición que comenzó con el triunfo del plebiscito del 4 de septiembre del 2022 sea tan exitosa como la que nos tocó participar cuando retornamos a la democracia”, según consignó La Tercera.

El exministro de Economía y fundador de la UDI tuvo que poner en pausa su participación en la colectividad debido al proceso judicial que enfrentó por el Caso SQM, del que fue absuelto en octubre de 2024.

A través de su comunicado, Longueira señaló que el domingo se reinscribió en la tienda y que durante el martes fue aceptado nuevamente como militante.

“Tenemos nuevamente una oportunidad histórica de retomar el camino al desarrollo y creo que, así como la UDI Popular fue decisiva en la transición anterior, también lo debe ser en esta oportunidad”, recalcó respecto del panorama actual de la UDI, agregando que “no será un desafío fácil” revivir la popularidad del partido.

Además, convocó a una reunión para el miércoles 1 de abril con el objetivo de reflexionar sobre “qué nos pediría Jaime que hiciéramos hoy por Chile”, en referencia al fallecido fundador de la colectividad.