El ex vicepresidente de España y uno de los fundadores del partido Podemos, Pablo Iglesias, respondió ante la interpelación de José Antonio Kast. Esto ya que el ex candidato presidencial señaló quererlo “lejos de Chile”.

“Pablo Iglesias fracasó como asesor de Hugo Chavez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Pedro Sanchez en España. Ahora, nuevamente, está fracasando como asesor y amigo de Gabriel Boric, con un gobierno derrotado y un país en crisis. Señor Iglesias: lo queremos lejos de Chile!”, señaló Kast a través de Twitter.

Ante esto, el ex líder del partido español de izquierda rebatió que: “Señor Kast, yo solo presento un podcast, pero sé reconocer a un nazi. Y usted es solo eso; un nazi pinochetista sin tan siquiera las agallas necesarias para reconocer que lo es. Es un honor que no me quiera cerca. Por suerte Chile es mucho más que usted y su calaña. Un saludo”.

Más temprano, Iglesias se refirió a las críticas por la polémica foto que se viralizó del embajador de Chile en España, Javier Velasco. Esto ya que se reveló una fotografía donde aparece arriba de un auto con las piernas de una mujer, hecho por el que el Gobierno llamó al “orden y la prudencia”.

Con una imagen adjunta de Augusto Pinochet junto a Lucía Hiriart, Iglesias sostuvo que: “Aquí tienen al repugnante dictador Pinochet hacer una carantoña a su repugnante esposa, pero la derecha mediática chilena y sus perros en las redes despellejan al embajador en España y a su pareja por tener un gesto tierno. Los hipócritas dan asco en España, en Chile y ovunque”.