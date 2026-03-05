Ossandón (RN) y el debate por la presidencia del Senado: “Soy víctima de una operación política de Galilea”

El legislador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, señaló que el timonel de su partido, Rodrigo Galilea, “prefirió desechar la posibilidad de que dos RN presidieran el Senado (...) Si él negocia la presidencia del partido, yo soy víctima de su negociación, soy víctima de su operación política”.

A casi un año de haber asumido la presidencia del Senado y a solo cinco días del cambio de mando, el senador de Renovación Nacional (RN) y presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, afirmó que hay una “operación política” en su contra por parte del timonel de su partido, Rodrigo Galilea.



Tras el acto del lunes de la cuenta pública de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se habría llevado a cabo una reunión en el domicilio del futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot.

A esta, habrían asistido el presidente de RN y Republicanos, Rodrigo Galilea y Arturo Squella respectivamente, la senadora María José Gatica y el senador Luciano Cruz-Coke, según consignó La Segunda.

En la reunión se trató el tema de que el presidente electo quería que Ossandón presidiera la Cámara Alta, pero desde Chile Vamos plantearon que no contaba con los votos suficientes, descartando dicha posibilidad.

En ese contexto, Ossandón se refirió a la posibilidad de no seguir presidiendo el Senado.

“Yo nunca he competido por el cupo de RN. Yo mismo fui el que propuse a Paulina Núñez. Y la única opción para mí era en el cupo de Republicanos. Si esa situación no se da, no se da no más. Pero eso no depende de mí, por lo tanto, yo termino el 11 de marzo en la mañana”, dijo al medio consignado.

Y agregó: “Rodrigo Galilea, prefirió desechar la posibilidad de que dos RN presidieran el Senado (…) si él negocia la presidencia del partido, yo soy víctima de su negociación, soy víctima de su operación política. Pero estoy contento por mi trabajo, yo nunca he buscado la presidencia del Senado“, agregó.

A pesar de expresar sus diferencias con el timonel de RN, Ossandón afirmó que de igual manera votará por el o la candidata que presente su partido.

En cuanto a las diferencias que ha generado esta situación con los referentes de su partido, el legislador afirmó: “Mi lealtad está con el Presidente Kast, no con Renovación Nacional“.

De igual manera, aclaró que, pese a su lealtad hacia el presidente electo, prefirió mantenerlo ajeno a este tema.