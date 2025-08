Ossandón sobre preferencia de Larraín por Kast en las presidenciales: “Es una persona que hace mucho no está en la contingencia”

El senador Manuel José Ossandón se refirió a la carrera presidencial y al debate que se ha generado al interior de su colectividad, debido a intervenciones que se desmarcan del apoyo a la abanderada presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Consultado por la intervención del expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, quien anunció en La Segunda que votará por la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, el militante de RN afirmó que, en lo medular, la campaña aún no ha comenzado.

“Matthei va a tener la capacidad de demostrar que aquí estamos escogiendo al presidente de la República, y que más que ser buenos candidatos, bailar bien y ser simpáticos o ser duros, es que nos den propuestas serias y de gobernanza”, comentó.

En esa línea, reiteró que es importante garantizar gobernabilidad y solucionar las problemáticas. Respecto al panorama electoral, desde su perspectiva, esto recién está comenzando y aún faltan diversos espacios de debate entre las candidaturas.

Por tanto, sobre los dichos de Larraín, concluyó que “es una persona que hace mucho no está en la contingencia y tiene lazos familiares con Kast”.

