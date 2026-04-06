Ossandón anuncia acciones legales tras acusación de $46 millones en bencina: “Llegaré hasta el fin del mundo para recuperar mi honra”

El senador respondió al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y también a la diversa información que ha circulado sobre un presunto gasto de $46 millones en combustible en 2025.

El senador Manuel José Ossandón respondió al alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, luego de que este lo emplazara por presuntamente haber gastado cerca de $46 millones en combustible durante el año pasado.

Tras la publicación de un video en Instagram por parte de la autoridad municipal, el legislador expuso un certificado firmado por el prosecretario y el tesorero (s) de la Cámara Alta. En el documento se consigna: “Certifica que los gastos operacionales del senador Ossandón y su equipo por concepto de combustible durante 2025 correspondieron a la suma de $8.660.945, lo que equivale a un promedio de gasto mensual de $721.745”.

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“Lo anterior corresponde a los gastos de traslado en vehículo del senador y su equipo, tanto al interior de su región como en los desplazamientos hacia las sedes del Congreso Nacional de Chile en Valparaíso y Santiago”, añade el documento.

Por su parte, Ossandón respondió: “He sido acusado como si yo me robara la bencina. Yo no necesito eso”, y subrayó: “Hay gente que usó esta cifra maliciosamente para destruir mi imagen. Se van a tener que desdecir, y voy a presentar acciones judiciales. Voy a llegar hasta el fin del mundo para recuperar mi honra. Nunca me he robado un peso; lo único que he hecho es ayudar a la gente, sobre todo en Puente Alto. Puente Alto es lo que es hoy día gracias a lo que hicimos muchas personas”.