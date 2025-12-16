Orsini se opone al proyecto que sanciona las denuncias falsas y acusa “irresponsabilidad y desconocimiento” de la ley

La diputada Maite Orsini se refirió al proyecto de ley que busca sancionar las denuncias falsas, especialmente en contextos de familia y delitos sexuales. “Cuando uno genera este tipo de iniciativas de manera irresponsable, se genera un desincentivo para las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual a denunciar a sus agresores”, señaló.

La diputada Maite Orsini se refirió al proyecto de ley presentado por diversos parlamentarios de distintos sectores políticos, que tiene como objetivo desincentivar y sancionar la presentación de acusaciones, denuncias o querellas falsas.

En ese contexto, planteó: “Me llama la atención el desconocimiento de la ley por parte de los diputados libertarios. Hoy día, el artículo 211 del Código Penal tipifica la denuncia o querella calumniosa y sanciona con penas de hasta tres años de cárcel a quien hace una denuncia o presenta una querella por hechos falsos, a sabiendas de aquello, y me parece que es la manera correcta de regular las falsas denuncias”.

Por tanto, subrayó que ya existe una regulación para enfrentar este tipo de casos.

“Hacer un punto comunicacional, a mí me parece que es un problema, porque la verdadera pandemia delictual que tenemos en Chile es la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales en contra de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que son delitos que se cometen intramuro y que son tremendamente difíciles de probar”, enfatizó.

Desde su visión, comentó que “cuando uno genera este tipo de iniciativas de manera irresponsable, se genera un desincentivo a las mujeres víctimas de violencia doméstica, a los niños y niñas víctimas de violencia sexual, a denunciar a sus agresores por el miedo legítimo de que después la justicia se vuelva en contra de ellos”.

“Estoy profundamente en contra de este proyecto de ley, por el desconocimiento que tienen los parlamentarios de la ley vigente y también por la señal equivocada que le estamos dando a la ciudadanía”, cerró.

¿Qué se sabe sobre el proyecto?

Los diputados Cristóbal Urruticoechea, Harry Jürgensen, Ximena Ossandón, Marcela Riquelme y Johannes Kaiser presentaron un proyecto de ley que busca desincentivar las acusaciones, denuncias o querellas falsas, estableciendo sanciones penales proporcionales y mecanismos de reparación para quienes resulten afectados.

La iniciativa también es apoyada por los parlamentarios Andrés Jouannet, Héctor Ulloa y Marisela Santibáñez.