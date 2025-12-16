Diputados presentan proyecto de ley que sanciona penalmente las denuncias falsas y refuerza la presunción de inocencia

La iniciativa fue presentada por las diputadas Ximena Ossandón y Marcela Riquelme, junto al diputado Johannes Kaiser, y cuenta con apoyo transversal, entre quienes destaca la parlamentaria Marisela Santibáñez. El proyecto de ley busca prevenir, sancionar y reparar las acusaciones falsas, especialmente en contextos de familia y delitos sexuales.

Durante este martes, los diputados Cristóbal Urruticoechea, Harry Jürgensen, Ximena Ossandón, Marcela Riquelme y Johannes Kaiser presentaron un proyecto de ley que busca desincentivar las acusaciones, denuncias o querellas falsas, estableciendo sanciones penales proporcionales y mecanismos de reparación para quienes resulten afectados.

La iniciativa también es apoyada por los parlamentarios Andrés Jouannet, Héctor Ulloa y Marisela Santibáñez, y cuenta además con el respaldo de la fundación “Ni un día más”, la agrupación “Ley Falsas Denuncias” y el actor Cristián Campos.

El proyecto de ley tiene como objetivo resguardar la presunción de inocencia y establecer mecanismos de reparación frente a acusaciones falsas, especialmente en denuncias por delitos sexuales y causas de familia. Para ello, se tipifica de manera expresa la denuncia falsa como delito, eliminando la exigencia de acreditar el dolo inicial, de modo que el solo hecho de que la denuncia sea declarada falsa mediante sentencia permita su sanción penal.

La iniciativa contempla penas de presidio menor y multas económicas, con agravantes cuando la acusación falsa haya provocado la suspensión del régimen de relación directa y regular o la separación injustificada de un menor de edad de uno de sus progenitores.

Por su parte, Riquelme explicó: “Si bien actualmente existe la figura de la denuncia calumniosa en el Código Penal, esta exige acreditar dolo o malicia, lo que en la práctica impide sancionar la mayoría de los casos”. A su juicio, el proyecto no desincentiva las denuncias legítimas, sino que protege a las verdaderas víctimas y sanciona a quienes presentan denuncias falsas, muchas veces con fines de venganza o para obtener beneficios indebidos.

En tanto, el presidente del Partido Nacional Libertario recalcó: “No es aceptable partir de la presunción de culpabilidad del acusado sin exigir responsabilidad a quien provoca un daño permanente mediante una denuncia falsa”. Aclaró que la iniciativa no enfrenta a hombres contra mujeres, sino que busca un sistema de justicia equilibrado, que sancione la mala fe y desincentive la denuncia falsa sin afectar el derecho a denunciar hechos reales.

Por su parte, el actor Cristián Campos explicó que, aun cuando una persona sea absuelta, el daño social, laboral y familiar ya está hecho, mientras quien denunció falsamente queda impune. Asimismo, llamó a reflexionar sobre la cancelación social y el deber cívico de respetar la presunción de inocencia.

A su vez, Rodrigo Smart, representante de la fundación “Ni un día más”, complementó que las falsas denuncias afectan gravemente la salud mental de los niños, al separarlos injustificadamente de uno de sus padres, y afirmó que el foco debe estar en construir una sociedad más humana que proteja efectivamente a la infancia.

Cabe mencionar que el proyecto faculta al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para implementar programas de capacitación, prevención y detección de denuncias falsas, así como protocolos de sensibilización y difusión pública sobre esta problemática, con el fin de fortalecer un sistema de justicia más justo, equilibrado y respetuoso de los derechos fundamentales.