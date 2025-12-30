Gobierno de Santiago alerta por la “peor ola de calor de nuestra historia” en la RM y llama a evitar conductas de riesgo

El gobernador de Santiago advirtió que la Región Metropolitana enfrenta días consecutivos con temperaturas extremas y reforzó medidas de autocuidado, mientras la Dirección del Trabajo recordó obligaciones de los empleadores.

El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, advirtió que la Región Metropolitana atraviesa un episodio de calor extremo sin precedentes y llamó a la ciudadanía a evitar conductas de riesgo, en medio de una alerta roja decretada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres.

La declaración se realizó en un punto de prensa junto a autoridades de Salud, la Dirección del Trabajo y la Dirección Meteorológica, en el contexto de varios días consecutivos con temperaturas superiores a los 30 grados.

“La peor ola de calor de nuestra historia”

Orrego afirmó que el actual evento climático no tiene registro comparable en la capital. “Estamos viviendo probablemente la peor ola de calor de nuestra historia. Desde el 28 de diciembre hasta el 1 o 2 de enero vamos a tener cerca de seis días con temperaturas que han llegado hasta 36 o 37 grados en algunos lugares de la Región Metropolitana”, señaló.

El gobernador agregó que “nunca habíamos tenido tanta temperatura por tantos días” y pidió a la población tomarse en serio los efectos del calor extremo.

“Hoy día el calor extremo está matando más gente en el mundo que todos los efectos del cambio climático”, advirtió.

Senapred declaró alerta roja por calor extremo en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y Ñuble. En ese escenario, las autoridades reforzaron el llamado a hidratarse, evitar la exposición prolongada al sol y reducir actividades de riesgo.

Orrego enfatizó que las altas temperaturas, combinadas con baja humedad y vientos, generan condiciones propicias para emergencias mayores.

Desde la Dirección del Trabajo, el director subrogante Luis Villazón recordó que la hidratación de los trabajadores no es un beneficio opcional. “La hidratación en un contexto de esta naturaleza es una obligación para los empleadores”, sostuvo.

Precisó que los empleadores deben “poner a disposición a lo menos 3 litros de agua diaria, fresca”, y que los trabajadores pueden solicitar la suspensión de labores si consideran que su salud o vida está en riesgo por las temperaturas.