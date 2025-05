Orrego considera “un poco injusto” responsabilizar a Desbordes por la crisis del comercio ambulante en Barrio Meiggs

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió a la expansión del comercio ambulante y a la gestión que ha tenido el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en esta materia.

Describió la situación como una “tormenta perfecta”, explicando que factores como el estallido social, la pandemia y la migración han generado, a nivel general, una “crisis y descontrol” del comercio informal, el cual ha estado acompañado de episodios de “violencia grave. Hemos tenido personas asesinadas y delitos muy graves”.

Al evaluar el desempeño de Desbordes, Orrego señaló en Radio ADN —en relación con los hechos recientes ocurridos en el Barrio Meiggs— que se trata de un contexto complejo, difícil de resolver, por lo que se ha reunido con el jefe comunal y le ha ofrecido su apoyo.

“La verdad es que nunca logramos hacer retroceder el comercio ambulante significativamente en Meiggs”, planteó el gobernador.

Sobre las críticas dirigidas al alcalde, afirmó: “Me parece un poco injusto imputarle a un alcalde que lleva cinco meses que no haya resuelto un problema que lleva cinco años. Creo que, efectivamente, el problema es más profundo de lo que mucha gente cree cuando uno está fuera del Estado y dice: ‘No, esto lo vamos a arreglar rápidamente’”.

— Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) May 3, 2025

Por tanto, subrayó que se requiere no solo de la fuerza pública, sino también de un rediseño urbano, en conjunto con los locatarios.

No hay duda que hay crisis en Meiggs. Así lo recibimos hace 4 meses. Estamos trabajando con el gob, gremios etc, preparando la musculatura para solucionar eso, y tal como dije en campaña, no será de un día para otro. Eso sí, señores @thecliniccl esa pista tomada es en Estación… https://t.co/13wzYcNcgz

— Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) May 3, 2025