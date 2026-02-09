Ministra Orellana fija pendientes para su sucesora y advierte que la agenda dependerá de la “voluntad” del próximo oficialismo

A un mes de dejar el cargo, la ministra de la Mujer señaló que la implementación de la ley integral contra la violencia y la Sala Cuna Universal marcarán el traspaso a Judith Marín, y abordó las diferencias en aborto de cara al nuevo gobierno.

A poco más de un mes de dejar el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la ministra Antonia Orellana abordó los principales pendientes que, a su juicio, marcarán la agenda de la cartera en el próximo gobierno y cuyo avance dependerá de la “voluntad” del nuevo oficialismo. Las definiciones se dieron tras una reunión con su sucesora, Judith Marín, en el marco del traspaso entre la actual administración y la entrante.

Tras el encuentro bilateral, Orellana indicó que uno de los temas centrales fue la implementación de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, recientemente promulgada tras siete años de tramitación legislativa.

En entrevista con Radio Universidad de Chile, precisó que la norma contempla un período transitorio de aplicación que se extiende hasta 2029, por lo que su despliegue será una tarea relevante para la siguiente administración.

Orellana afirmó que dejará la cartera con “dos grandes pendientes”. El primero es la Ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que no logró avanzar en su última propuesta debido a que no se citó la comisión correspondiente.

“Vamos a ver si hay voluntad en el nuevo oficialismo de aprovechar el camino recorrido (…) es un debate que está muy avanzado y que por primera vez, como reconocen distintos sectores, tiene posibilidades de ver la luz”, sostuvo.

El segundo punto corresponde a la reforma a la sociedad conyugal, orientada a eliminar lo que describió como una discriminación persistente hacia las mujeres casadas respecto de la administración de sus bienes y recursos.

Aborto y diferencias con la próxima administración

La ministra también se refirió a la agenda valórica, particularmente al debate sobre aborto, donde anticipó diferencias con la futura conducción del ministerio. Ante la posibilidad de retrocesos, planteó que la responsabilidad recaerá en el nuevo oficialismo.

En ese contexto, cuestionó qué línea primará en el gobierno entrante del presidente electo José Antonio Kast, aludiendo a discursos que relativizan los llamados temas valóricos.

Orellana defendió la vigencia de las tres causales, señalando que su relevancia “se autoexplica” al considerar que la mediana de edad de acceso a la causal de violación entre menores es de 13 años.

Además, sostuvo que existe un aumento “muy leve” en la constitución de casos, lo que atribuyó a un mayor nivel de información. “No son cientos de miles de casos, son muy pocas mujeres, pero que logran acceder a su derecho a decidir”, afirmó.