Ministra Orellana apunta a José Antonio Kast por visita a Viktor Orbán: “Plantea la duda” sobre derechos de mujeres

La ministra abordó el emplazamiento de Boric a la UDI por la paralización del proyecto y afirmó que el Ejecutivo no pudo presentar indicaciones de acuerdo. Además, cuestionó el giro del presidente electo tras su acercamiento a referentes de ultraderecha.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, cuestionó al presidente electo José Antonio Kast por su visita a Víctor Orbán, al señalar que ese acercamiento “plantea la duda” sobre su posición respecto de los derechos de las mujeres. En paralelo, la secretaria de Estado abordó el nuevo emplazamiento del Presidente Gabriel Boric a la UDI por la paralización del proyecto de Sala Cuna Universal y llamó a retomar la tramitación durante marzo.

Este lunes, durante la promulgación de la ley “Chile Cuida”, el Mandatario volvió a criticar a la UDI por la suspensión de sesiones de la Comisión de Educación del Senado, lo que impidió votar el proyecto en la última semana de enero.

“La UDI todas las semanas inventa una excusa para decir que no va a aprobar sala cuna (…) ¿Y saben lo que dicen en privado? Esto es lo más indignante: que no quieren dar un logro al Gobierno”, afirmó Boric, según lo consignado.

El Presidente además exhortó a destrabar la iniciativa: “Sáquense ustedes la foto si quieren, que firme el nuevo Gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémoslo la primera semana de marzo, no sigamos esperando”.

Orellana: el Ejecutivo no pudo presentar indicaciones

En diálogo con Radio Infinita, Orellana sostuvo que le resulta “difícil de entender” el estado del debate y recalcó que el Ejecutivo no tuvo oportunidad de presentar indicaciones con las que buscaba alcanzar un acuerdo.

La ministra explicó que, antes del frenazo, persistían dos puntos en discusión con técnicos de la oposición: cuándo se entiende cumplida la obligación del empleador, y aspectos transitorios. En este último punto, mencionó que existía disposición a acoger ajustes, incluyendo medidas vinculadas a pymes y al ingreso gradual del componente de cotización.

Orellana afirmó que no atribuiría intenciones, pero subrayó que el Ejecutivo no cita las sesiones del Senado. “Nosotros somos colegisladores”, dijo, y añadió que el funcionamiento del Poder Legislativo depende del propio Congreso.

“La explicación práctica es que un senador salió del país y no dejó reemplazo, y no se pudo citar”, afirmó. Consultada por si el viaje pudo ser intencional, ironizó: “Me imagino que no lo secuestraron”.

Crítica a Kast por Orbán: “Plantea la duda”

En el mismo espacio, la ministra fue consultada por un eventual temor ante un giro en la agenda de mujeres bajo el próximo gobierno. Según relató, Kast habría mantenido un “silencio estratégico” sobre derechos de las mujeres, lo que —a su juicio— le permitió crecer en electorado femenino.

Sin embargo, añadió que la visita a referentes “de la ultraderecha, de la homofobia y de la guerra contra el avance de los derechos de las mujeres, como Víctor Orbán, plantea la duda”. “No sé cuál Presidente electo va primero”, sostuvo.

Orellana cerró llamando a retomar la discusión del proyecto de Sala Cuna Universal durante marzo, para que el Ejecutivo pueda presentar las indicaciones de acuerdo preparadas. No se informó una fecha exacta de reanudación, más allá del llamado a sesionar en las primeras semanas del mes.