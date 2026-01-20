Ordenan evacuaciones en Quillón y Florida por incendio forestal que ya cruzó la Ruta N-48 y provocó corte de tránsito

SII anuncia medidas de alivio tributario para personas afectadas por incendios forestales en Ñuble y Biobío
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.
El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar oportunamente a la población. Cabe recordar que la evacuación tras la alerta es completamente obligatoria para la población en general.
El avance de un incendio forestal mantiene en alerta a las comunas de Quillón y Florida, en la Región de Ñuble, situación que llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a ordenar evacuaciones preventivas durante las últimas horas.
El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar oportunamente a la población. Cabe recordar que la evacuación tras la alerta es completamente obligatoria para la población en general.
La medida alcanza a diversos sectores rurales de ambas comunas. En Quillón, se instruyó la salida de los residentes de Aromos de Queime, Queime, Peña Blanca y Coyanco.
En tanto, en Florida, la evacuación comprende a Paredones, Paso Amarillo, Florida Alto y San Lorenzo.
La encargada de Seguridad del municipio de Florida, Estefanía Rojas, confirmó que las llamas ya cruzaron la Ruta N-48, lo que obligó a interrumpir el tránsito en el límite entre las comunas de Florida y Quillón, recogió Radio Biobío.
De acuerdo con la información entregada por autoridades locales, el siniestro se inició en el sector de Paredones y, debido a las condiciones del viento, se desplazó posteriormente hacia Paso Amarillo.
En las últimas horas, el frente de fuego ha continuado su avance en dirección a Queime, incrementando el riesgo para las viviendas cercanas
Las medidas van dirigidas para contribuyentes de 16 comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.