Ordenan evacuaciones en Quillón y Florida por incendio forestal que ya cruzó la Ruta N-48 y provocó corte de tránsito

Por CNN Chile

20.01.2026 / 17:35

El avance de un incendio forestal mantiene en alerta a las comunas de Quillón y Florida, en la Región de Ñuble, situación que llevó al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a ordenar evacuaciones preventivas durante las últimas horas.

El organismo activó el sistema de mensajería SAE para alertar oportunamente a la población. Cabe recordar que la evacuación tras la alerta es completamente obligatoria para la población en general.

La medida alcanza a diversos sectores rurales de ambas comunas. En Quillón, se instruyó la salida de los residentes de Aromos de Queime, Queime, Peña Blanca y Coyanco.

En tanto, en Florida, la evacuación comprende a Paredones, Paso Amarillo, Florida Alto y San Lorenzo.

La encargada de Seguridad del municipio de Florida, Estefanía Rojas, confirmó que las llamas ya cruzaron la Ruta N-48, lo que obligó a interrumpir el tránsito en el límite entre las comunas de Florida y Quillón, recogió Radio Biobío.

De acuerdo con la información entregada por autoridades locales, el siniestro se inició en el sector de Paredones y, debido a las condiciones del viento, se desplazó posteriormente hacia Paso Amarillo.

En las últimas horas, el frente de fuego ha continuado su avance en dirección a Queime, incrementando el riesgo para las viviendas cercanas

