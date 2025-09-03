Oposición se retiró de la Sala del Senado para manifestar su molestia contra la ministra Lobos

El senador Rojo Edwards señaló que, tras el incumplimiento de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, respecto al acuerdo sobre el proyecto que sanciona a los ciudadanos por no votar, los legisladores de oposición decidieron retirarse de la Sala con el fin de exigir que el Gobierno “respete la palabra”.

Durante la tarde de este miércoles, legisladores de la oposición se retiraron de la Sala del Senado en medio de la controversia generada por el proyecto que sanciona a los ciudadanos que no concurran a votar.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, explicó en Radio Biobío que existe una “molestia” debido a que el Gobierno habría incumplido un acuerdo alcanzado previamente con la ministra de la Segpres, Macarena Lobos.

“Yo, como presidente del Senado, lo que tengo que hacer es hacer cumplir el reglamento. No me he retirado de la Sala ni mucho menos, pero claramente es un tema (…) Cuando no hay quórum, no puedo sesionar”, señaló.

En tanto, el senador Rojo Edwards (Partido Social Cristiano) sostuvo que la confianza entre el oficialismo y la oposición se ha agravado por el incumplimiento de los compromisos.

En esa línea, detalló que durante el almuerzo de este miércoles varios parlamentarios de oposición decidieron retirarse de la sesión como una forma de presionar al Gobierno para que “respete la palabra”.

¿Qué contemplaba el acuerdo?

El acuerdo consistía en que el oficialismo respaldaría el proyecto impulsado por la diputada Johanna Pérez, que establece que la multa por no participar en las elecciones se aplicaría únicamente a ciudadanos chilenos. A cambio, la oposición se comprometía a apoyar una reforma constitucional para que solo los extranjeros con más de 10 años de residencia definitiva en Chile puedan votar.

#HoyEsNoticiaCNN | Joanna Pérez, diputada de Demócratas, por multa por no votar: “La ministra Lobos no cumplió su palabra, o no la dejaron cumplir. El ministro Elizalde no ha sido capaz de dar la cara” 💻https://t.co/Ox6C5F6K3w pic.twitter.com/QmNdgPXUjO — CNN Chile (@CNNChile) September 2, 2025

Reacciones del oficialismo

¡Escándalo en el Senado! La derecha abandonó la sala para evitar votar proyectos de ley. No quieren debatir, quieren bloquear. Senadores de oposición vaciaron la sala del Senado. Boicot abierto a la tramitación legislativa. Chile no merece este nivel de irresponsabilidad. pic.twitter.com/dmVjAD6Rn8 — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) September 3, 2025

La derecha se taimó por una votación, y decidieron dejar de trabajar dos días en el Senado. La lección que le dan al país es que si no les gusta como se vota, no trabajan. pic.twitter.com/bDxInPKZoe — Tomás de Rementería (@TDRementeria) September 3, 2025