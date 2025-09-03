Oposición se retiró de la Sala del Senado para manifestar su molestia contra la ministra Lobos
03.09.2025 / 21:25
El senador Rojo Edwards señaló que, tras el incumplimiento de la ministra de la Segpres, Macarena Lobos, respecto al acuerdo sobre el proyecto que sanciona a los ciudadanos por no votar, los legisladores de oposición decidieron retirarse de la Sala con el fin de exigir que el Gobierno “respete la palabra”.
Durante la tarde de este miércoles, legisladores de la oposición se retiraron de la Sala del Senado en medio de la controversia generada por el proyecto que sanciona a los ciudadanos que no concurran a votar.
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, explicó en Radio Biobío que existe una “molestia” debido a que el Gobierno habría incumplido un acuerdo alcanzado previamente con la ministra de la Segpres, Macarena Lobos.
“Yo, como presidente del Senado, lo que tengo que hacer es hacer cumplir el reglamento. No me he retirado de la Sala ni mucho menos, pero claramente es un tema (…) Cuando no hay quórum, no puedo sesionar”, señaló.
En tanto, el senador Rojo Edwards (Partido Social Cristiano) sostuvo que la confianza entre el oficialismo y la oposición se ha agravado por el incumplimiento de los compromisos.
En esa línea, detalló que durante el almuerzo de este miércoles varios parlamentarios de oposición decidieron retirarse de la sesión como una forma de presionar al Gobierno para que “respete la palabra”.
¿Qué contemplaba el acuerdo?
El acuerdo consistía en que el oficialismo respaldaría el proyecto impulsado por la diputada Johanna Pérez, que establece que la multa por no participar en las elecciones se aplicaría únicamente a ciudadanos chilenos. A cambio, la oposición se comprometía a apoyar una reforma constitucional para que solo los extranjeros con más de 10 años de residencia definitiva en Chile puedan votar.
Reacciones del oficialismo