Oposición ingresa interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna

El diputado del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas, anunció que se realizará la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna.

El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores informó que el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, se puso en contacto para comunicarle que “ojalá no ingresáramos este documento ahora para no afectar el viaje del canciller, que realizará junto al Presidente José Antonio Kast a la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

En ese contexto, enfatizó que desde la oposición no pretenden perjudicar la agenda, puesto que esto dañaría al país. Por tanto, Venegas detalló que durante este lunes se ingresará la solicitud de interpelación, con fecha prevista para el 29 de septiembre.

El diputado enfatizó que la interpelación se realizará por una “conducción confusa” por parte del secretario de Estado, luego de la controversia que se generó con Argentina por el Estrecho de Magallanes y por la relación diplomática con Estados Unidos, respecto de los aranceles y las distintas declaraciones que ha realizado el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd.

“Ojalá que los otros sectores del Partido de la Gente (PDG) e incluso del oficialismo entendieran que esto va más allá de una posición política de oposición, sino que tiene que ver con defender los intereses nacionales”, subrayó el parlamentario.

Cabe mencionar que la oposición reunió las 52 firmas para una interpelación, pero está pendiente la revisión de su admisibilidad.