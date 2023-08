Distintas figuras de oposición criticaron durante el mediodía de este martes la decisión del presidente Gabriel Boric de decretar duelo nacional por la muerte del histórico líder del Partido Comunista (PC) Guillermo Teillier.

“El personaje político de Teillier no fue una persona de unidad nacional, carga sobre su espalda el asesinato de cinco carabineros y varios ilícitos (…). Creo que no merece que un país le rinda homenaje, no merece que cuarteles de carabineros que perdieron a varios de los suyos en manos de un atentado, que él mismo se atribuye, tengan que estar bandera a media asta por esa persona”, expresó desde el pensador del Congreso Nacional el diputado del Partido Republicano Benjamín Moreno.