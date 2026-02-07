Persecución interregional: Operativo recupera camión robado con 18 toneladas de paltas

Permiso de Circulación 2026: ¿Cómo puedo revisar si tengo multas impagas?
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.
La sustracción del camión comenzó en Llay Llay y el megaoperativo terminó en Lampa. La carga estaba avaluada en cerca de $130 millones.
Un amplio operativo de Carabineros pudo recuperar un camión cargado con 18 toneladas de paltas que había sido robado con intimidación en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 70, en Llay Llay.
La carga sustraída estaba evaluada en casi $130 millones y el procedimiento terminó en Lampa.
El conductor del camión fue interceptado por cinco sujetos armados que se movilizaban en un auto blanco y, bajo amenaza con arma de fuego, fue obligado a subir al vehículo de los agresores, quienes lo abandonaron minutos más tarde.
Tras el robo, los propietarios del cargamento realizaron un seguimiento controlado en tiempo real y dieron la información a Carabineros, realizando así un despliegue policial liderado por la Prefectura Aconcagua con apoyo de personal de la Región Metropolitana y un helicóptero institucional.
En Lampa, específicamente en calle El Lucero, se logró detener a uno de los involucrados, identificado como Freddy San Martín, ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del resto de la banda. Valparaíso Informa compartió un video del procedimiento.
Ver esta publicación en Instagram
Hay diversas formas para revisar si una patente tiene multas asociadas. Revisa los detalles.