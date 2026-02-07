Persecución interregional: Operativo recupera camión robado con 18 toneladas de paltas

La sustracción del camión comenzó en Llay Llay y el megaoperativo terminó en Lampa. La carga estaba avaluada en cerca de $130 millones.

Un amplio operativo de Carabineros pudo recuperar un camión cargado con 18 toneladas de paltas que había sido robado con intimidación en la Ruta 5 Norte, a la altura del kilómetro 70, en Llay Llay.

La carga sustraída estaba evaluada en casi $130 millones y el procedimiento terminó en Lampa.

El conductor del camión fue interceptado por cinco sujetos armados que se movilizaban en un auto blanco y, bajo amenaza con arma de fuego, fue obligado a subir al vehículo de los agresores, quienes lo abandonaron minutos más tarde.

Tras el robo, los propietarios del cargamento realizaron un seguimiento controlado en tiempo real y dieron la información a Carabineros, realizando así un despliegue policial liderado por la Prefectura Aconcagua con apoyo de personal de la Región Metropolitana y un helicóptero institucional.

En Lampa, específicamente en calle El Lucero, se logró detener a uno de los involucrados, identificado como Freddy San Martín, ciudadano venezolano en situación migratoria irregular. El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del resto de la banda. Valparaíso Informa compartió un video del procedimiento.