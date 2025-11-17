Desarrollan operativo de emergencia en Torres del Paine: Un turista muerto, un herido y un desaparecido deja fatal recorrido

De acuerdo con Conaf, las tres personas realizaban un recorrido cuando las condiciones meteorológicas cambiaron abruptamente, sorprendiendo a los visitantes en un área conocida por sus bruscas variaciones climáticas.

Un complejo operativo de emergencia se desarrolla este lunes en el Parque Nacional Torres del Paine, luego de que las autoridades confirmaran la muerte de un excursionista.

Un segundo turista resultó con hipotermia y una tercera persona permanece desaparecida.

El incidente ocurrió en el sector Los Perros, una de las zonas más remotas y exigentes del circuito O, en la Región de Magallanes.

De acuerdo con Conaf, las tres personas realizaban un recorrido cuando las condiciones meteorológicas cambiaron abruptamente, sorprendiendo a los visitantes en un área conocida por sus bruscas variaciones de viento, nieve y visibilidad, especialmente en las cercanías del Paso John Gardner.

El cuerpo del turista fallecido fue hallado durante las primeras horas del operativo. En paralelo, el excursionista afectado por hipotermia recibió primeros auxilios en el lugar y fue trasladado de urgencia al Hospital de Puerto Natales, donde permanece en observación, recogió el medio local El Pingüino.

La búsqueda del tercer integrante del grupo continúa siendo la fase más compleja del operativo. El terreno escarpado, la poca visibilidad y las malas condiciones climáticas obligaron a suspender las labores la tarde de este lunes. “

La situación meteorológica y la hora del día representan un riesgo excesivo para los equipos en terreno”, indicó el delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Guillermo Ruiz Santana.

Las autoridades informaron que las tareas de rastreo se reanudarán este martes en la mañana, cuando haya luz natural y se espere una breve ventana de condiciones más favorables para el despliegue de los equipos de rescate.