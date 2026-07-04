Operativo de Carabineros dejó 128 detenidos: Se hicieron más de 11 mil controles preventivos y 2 mil fiscalizaciones

Un operativo de Carabineros terminó con 128 personas detenidas a nivel nacional.

Alrededor de 1.300 efectivos se desplegaron por distintos sectores de la capital con el objetivo de “fortalecer la seguridad de la ciudadanía durante las jornadas de mayor afluencia de público y prevenir delitos asociados al consumo de alcohol”.

Durante el procedimiento se realizaron alrededor de 11.500 controles preventivos, entre controles de identidad y vehiculares.

También se hicieron más de 2 mil fiscalizaciones a locales comerciales, especialmente a los que se dedican a la venta de bebidas alcohólicas.

En ese marco, se cursaron cerca de 900 infracciones, de las cuales 600 estuvieron dirigidas a locales de expendio de bebidas alcohólicas debido a incumplimientos de la normativa vigente.

La institución detalló que más del 70% de los arrestados fue sorprendido cometiendo delitos en situación de flagrancia.

Entre los ilícitos figuran robos por sorpresa, robos con intimidación y algunas personas que mantenían órdenes de arresto vigentes.

De los 128 aprehendidos, 25 fueron en la Región Metropolitana y siete en el sector de San Pablo, en Lo Prado.

El jefe de zona, general Alex Bahamóndez, comentó que en el operativo también se logró la incautación de drogas y armas blancas.