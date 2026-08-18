Alexis Sánchez debuta en el CF Montreal: ¿A qué hora es el partido y dónde verlo?

Alexis Sánchez debutará oficialmente en el CF Montreal, club de la MLS de Estados Unidos, este miércoles 19 de agosto.

El tocopillano deberá enfrentar al Columbus Crew por la conferencia Este del torneo.

El enfrentamiento será clave para el equipo canadiense, ya que actualmente se ubican penúltimos de su conferencia con 17 puntos en 19 duelos disputados. Una victoria podría acercarlos a los puestos de clasificación por playoffs para la siguiente temporada, los que ahora están ocupados por DC United y NY Red Bulls.

El último duelo de Sánchez fue el 23 de mayo por el cierre de LaLiga en España, desempeñándose entonces en el Sevilla.

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