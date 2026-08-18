Alerta ante nuevas estafas en pagos digitales: Estas son las tarjetas que enfrentan mayor riesgo en compras online

Las tasas de fraude en los medios de pago han aumentado desde 2024, con un incremento especialmente persistente en las tarjetas de débito. Así lo revela el último Informe de Sistemas de Pago del Banco Central, que advierte sobre la evolución de este tipo de delitos en un contexto de creciente uso de medios de pago digitales.

El débito queda más expuesto, ya que tiene menos que ver con la tarjeta en sí y las nuevas maneras de cometer estafas. “Antes era clonarte la tarjeta o robártela físicamente; hoy es robarte la identidad completa: abrir una cuenta a tu nombre, tomar control de la tuya o hacerte phishing para sacarte las credenciales del banco”, explica Mario Aranda, director regional de Ionix Latam.

A diferencia del crédito, donde suele haber más capas de verificación antes de que el dinero se mueva, el débito opera contra la plata que ya está en tu cuenta, en el momento mismo de la compra, lo que deja menos margen de reacción si algo falla.

Ese margen se está achicando aún más con la masificación de los pagos instantáneos, una de las prioridades que el propio Banco Central identifica para el sistema financiero. Para Aranda, ese cambio obliga a mover el punto donde se toman las decisiones de seguridad. “Con los pagos instantáneos, el dinero se mueve en segundos. La prevención tiene que ser antes de que pase, no después”, sostiene.

El problema, dice, ya no se resuelve puertas adentro de cada institución. Bancos, fintech, comercios y proveedores de infraestructura están cada vez más interconectados, y eso cambia la forma de enfrentar el riesgo. “Pasamos de ‘cada uno cuida su patio’ a ‘esto es una red y hay que cuidarla entre todos”, señala.

Ahora, más controles no siempre significan más seguridad para quien está pagando. Sumar filtros sin criterio se traduce, en la práctica, en compras rechazadas y clientes frustrados en la caja online. La alternativa, plantea Aranda, es evaluar el riesgo de cada operación en tiempo real.

“La mejor experiencia de pago no es la que no tiene fricción, es la que pone la fricción en el momento justo”, afirma. Biometría, identificación del dispositivo y modelos de scoring permiten activar controles solo cuando una operación se aparta de lo habitual, sin frenar al usuario legítimo.

Con la digitalización de los pagos avanzando sin freno, la próxima pelea de la industria no se medirá solo en cuántas transacciones procesa o qué tan rápido lo hace, sino en cuánta confianza es capaz de generar en cada clic. “No se trata de frenar la innovación, sino de asegurarnos de que la innovación venga acompañada de seguridad”, concluye el ejecutivo.