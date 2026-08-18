Megarreforma: Tribunal Constitucional admite a trámite requerimiento presentado por el Gobierno

Durante la tarde de este martes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró admisible el requerimiento presentado por el Gobierno de José Antonio Kast respecto de un artículo de la megarreforma.

En concreto, el TC admitió a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Presidente José Antonio Kast y los ministros Jorge Quiroz, José García Ruminot, Louis de Grange y Ximena Rincón, respecto del artículo 31 del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional.

“Examinando el requerimiento a efectos de pronunciarse sobre su admisibilidad, se verifica que se ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso cuarto, de la Constitución y que, en la especie, no concurre ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 66, inciso segundo, de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura”, expuso el TC.

Por tanto, se remitió el requerimiento al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados para que, dentro de un plazo de cinco días, formulen sus observaciones y presenten los antecedentes que estimen convenientes.

Cabe recordar que el Ejecutivo busca impugnar el artículo incorporado por la oposición, que obliga a las empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente a sus clientes que vivan en zonas afectadas por catástrofes, incluyendo aquellos hogares cuyos servicios hayan sido suspendidos por falta de pago.

Desde La Moneda argumentan que este artículo no tiene relación con las ideas matrices del proyecto.