Operación Apocalipsis: Corte revoca prisión preventiva de gendarme sorprendido con cocaína en Santiago 1

07.01.2026 / 18:07

La instancia estableció, en cambio, arresto domiciliario total para el imputado mientras continúa el proceso judicial.

La Corte de Apelaciones de San Miguel revocó este miércoles la prisión preventiva de Daniel Isay Torres Rifo, funcionario de Gendarmería imputado en la trama de corrupción derrocada por la Operación Apocalipsis, liderada por la Fiscalía en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI) que indaga el ingreso de drogas y otros ilícitos a centros penitenciarios.

Según los antecedentes expuestos en la causa, Torres —cabo de Gendarmería— fue sorprendido en una vivienda ubicada al interior del recinto penitenciario Santiago 1 cuando presuntamente intentaba deshacerse de un bolso que arrojó por una ventana.

En su interior, las autoridades habrían encontrado dos bolsas con 14,6 gramos de cocaína.

Pese al cambio de cautelares a Torres, la Corte mantuvo en prisión preventiva a otros cinco imputados vinculados al mismo caso.

