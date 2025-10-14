Olas de calor: Habitantes de Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí y Quilicura perciben temperaturas superiores a 50° C

Según el estudio de la Corporación Ciudades, durante 2024 se registraron olas de calor, siendo el sector norponiente de la Región Metropolitana el más afectado. Los habitantes pueden percibir temperaturas superiores al promedio, que incluso superan los 50° C a la intemperie.

La Corporación Ciudades realizó un estudio sobre las olas de calor en el Gran Santiago durante el año pasado.

Según el organismo, se identificaron cuatro episodios que sumaron una duración total de 14 días. La ola de calor más intensa se registró entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2024, con un peak el miércoles 31 de enero, cuando la máxima alcanzó los 37,3° C.

El fenómeno se concentró en el sector norponiente, afectando a las comunas de Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí y Quilicura. El reporte indica que el 50% de los habitantes que viven en estas zonas pueden percibir temperaturas superiores al promedio, que incluso superan los 50° C a la intemperie.

El director ejecutivo de la corporación, Martín Andrade Ruiz-Tagle, explicó a Las Últimas Noticias: “Según los análisis basados en imágenes satelitales de la NASA, estas comunas no solo presentan las mayores temperaturas, sino que gran parte de su territorio está afectada. Prácticamente el 100% de su población está impactada por el fenómeno de las olas de calor”.

Entre los factores que agravan las olas de calor en estas comunas destacan la falta de ventilación, especialmente en comparación con zonas precordilleranas, y la escasa cobertura vegetal, que influye directamente en el aumento de temperatura de la superficie terrestre.

Las carreteras que atraviesan el norponiente de Santiago, como la Autopista del Sol y Vespucio Norte, también contribuyen al fenómeno debido a la falta de cobertura vegetal en las zonas aledañas. Sectores como la Avenida Las Torres de Renca, Avenida Independencia y Avenida Miraflores en Renca-Pudahuel presentan un mayor impacto por la escasa arborización, el exceso de cemento, las zonas industriales y la falta de áreas verdes.

El director de Innovación e Incidencia de la fundación Patio Vivo, Marcial Huneeus, destacó que estas zonas cuentan con alta densidad poblacional, alta vulnerabilidad y escasez de metros cuadrados de áreas verdes, lo que agrava la percepción de calor extremo entre sus habitantes.