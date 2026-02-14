Incluye Santiago: Meteorología emite alerta por “altas temperaturas extremas” en tres regiones
Por CNN Chile
14.02.2026 / 15:56
Desde la Dirección Meteorológica de Chile explicaron que el evento es causado por una condición sinóptica llamada “dorsal en altura”.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas en la zona norte y centro del país.
El organismo detalló que el fenómeno, causado por un “dorsal en altura”, se desarrollará desde la tarde del martes 17 hasta la noche de esa misma jornada.
Las regiones afectadas serán: Coquimbo (Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos), Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa) y Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera)
Desde la DMC señalaron que, a diferencia de un aviso o alarma, una alerta meteorológica se decreta cuando “se pronostican fenómenos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas”.
Revisa las temperaturas pronosticadas por región