Ojo con la visa waiver: Revelan casos de chilenos a quienes se les canceló dos días antes de viajar a Estados Unidos

Uno de los afectados relata que desde la embajada de Chile le sugirieron obtener la visa convencional, que es más cara y demora mucho más en obtenerse.

Durante las últimas semanas, ciudadanos chilenos han reportado problemas con la visa waiver al momento de querer ingresar a Estados Unidos.

A pesar de que reportan que tenían los papeles de ingreso al país norteamericano al día, vieron cómo se les prohibió el acceso pocos días antes de su viaje.

En este contexto, LUN dio a conocer el testimnio de distintas personas quienes acusan que se les canceló la visa waiver por lo que se vieron obligados a cancelar sus viajes.

Uno de ellos es el caso de Luis, quien debía hacer una escala en Nueva York junto a su hija para seguir su viaje a Canadá. Sin embargo, a ella le prohibieron el ingreso a Estados Unidos, por lo que no tuvieron que cancelar su vaje.

“A mi hija le habían cancelado la visa, no entendemos por qué. A mí no me la cancelaron, pero que se la cancelara a ella significó que perdíamos todo: las reservas, los vuelos, todo“, relata.

Del mismo modo, asegura que “consulté en la embajada en Chile y no me han dado ninguna respuesta. Solo me decían que debía sacar la visa convencional, que es más cara y demora mucho más. Parece que comprar pasajes a Estados Unidos con la visa waiver ya no garantiza nada”.

También se reveló el caso del empresario Guillermo Figueroa, director de Chiledeudas.

En su caso, señala que no tuvieron ningún problema para ingresar a California de vacaciones. En medio de su paso por Estados Unidos realizaron un viaje express a Madrid, en España, tras el cual buscaban terminar sus vacaciones en California.

Sin embargo, al intentar volver a Estados Unidos le dijeron en el aeropuerto que su visa había sido cancelada.

“Yo tenía la visa al día, plenamente vigente, y que me dijeran eso significó que lo perdía todo. Si me compraba un pasaje de Madrid a Santiago con mi familia me salía una fortuna. Me resultaba más barato comprar pasajes a México y luego a Chile, que fue lo que tuve que hacer”, señaló él.