Ofician al Servel por caso de mujer con parálisis cerebral que salió vocal de mesa por segunda vez y que ya fue multada

La diputada Marlene Pérez lamentó que "no hay nada más inhumano y poco empático que terminar multando a una persona por no cumplir una función que evidentemente no puede realizar".

La diputada Marlene Pérez (independiente-UDI) ofició al Servicio Electoral (Servel) por el caso de una mujer con parálisis cerebral que salió elegida como vocal de mesa por segunda vez y que ya había sido multada.

La parlamentaria del Biobío pidió al ente electoral explicar la situación, teniendo en cuenta que la madre de la persona había presentado ante el Servicio todos los antecedentes médicos con anterioridad, como el certificado de neurología emitido por el Hospital Las Higueras de Talcahuano.

Se trata de una mujer de 30 años, residente de Tomé, quien padece parálisis cerebral, epilepsia y microcefalia; sin embargo, fue nombrada como vocal para las elecciones presidenciales y parlamentarias de este domingo 16 de noviembre.

Pérez dijo que el caso es “inexplicable”, cuestionando que no se revisaran los antecedentes y que no se comparara la información con los registros del Senadis, donde la persona aparece inscrita. Esto, ya que su condición de salud la mantiene postrada.

“Es francamente inentendible que, con toda la tecnología e información que tenemos a nuestra disposición, todavía existan instituciones del Estado que no sean capaces de coordinarse entre ellas para evitar este tipo de situaciones”, afirmó.

En esa línea, añadió que “hubiese bastado con revisar los antecedentes que proporcionó la madre de ella o haber visto el registro del Senadis como para entender que, aunque lo quiera, no puede desempeñar esta obligación. Por eso decidimos oficiar al Servel esta mañana, porque situaciones tan inentendibles como esta requieren de una explicación”.

Además, comentó que la mujer ya había sido nominada como vocal anteriormente, y que al no presentarse al proceso, fue multada con 3 UTM (cerca de $208.000).

“No hay nada más inhumano y poco empático que terminar multando a una persona por no cumplir una función que evidentemente no puede realizar. Es inentendible que una persona postrada tenga que pasar por este calvario cada vez que haya una elección”, cerró Pérez.