Oficializan lanzamiento de nueva Cámara de Comercio, Cultura y Deporte Chileno-Rusa

Por CNN Chile

06.12.2025 / 01:03

En la Embajada de la Federación de Rusia en Santiago de Chile se realizó la ceremonia de lanzamiento de la nueva Cámara de Comercio, Cultura y Deporte Chileno-Rusa.

Una instancia creada para impulsar nuevas oportunidades de intercambio económico, cultural, tecnológico y deportivo entre ambas naciones.

La ceremonia fue encabezada por el Embajador Vladímir Belinsky, quien enfatizó el valor de abrir espacios de colaboración que amplíen la presencia rusa en Chile y, a la vez, faciliten la proyección de empresas chilenas en el mercado euroasiático.

Junto a él, el presidente de la Cámara, Fernando Eitel, destacó la importancia de consolidar un organismo que articule esfuerzos en múltiples sectores, desde el comercio y la inversión, hasta las industrias creativas y la innovación.

En esa línea, la nueva Cámara se posiciona como una plataforma para promover negocios, intercambios culturales, desarrollos tecnológicos y proyectos deportivos que beneficien a ambos lados.

