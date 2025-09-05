Oficialismo presenta requerimiento ante el Tricel para impugnar la candidatura senatorial de Ximena Rincón

Los siete partidos que integran el Pacto Unidad por Chile presentaron un requerimiento ante el Tricel para impugnar la candidatura de la presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, argumentando que “ha desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, no pudiendo así postular a un tercer período para el mismo cargo”.

Durante este viernes, los partidos que integran el pacto Unidad por Chile presentaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar la candidatura de Ximena Rincón.

El documento ingresado por el abogado Gabriel Osorio cuenta con el respaldo del Partido Radical, Partido Liberal, Frente Amplio, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Comunista y la Democracia Cristiana.

El requerimiento sostiene que la presidenta de Demócratas se “encuentra dentro de la hipótesis planteada en el artículo 51, inciso tercero, de la Constitución; esto es, la actual senadora ha desempeñado dicho cargo por dos períodos consecutivos, no pudiendo así postular a un tercer período para el mismo cargo”.

Reacción del Partido Demócratas

La colectividad que preside Rincón emitió una declaración frente a la impugnación presentada por el oficialismo.

“Tenemos la convicción de que la repostulación de nuestra presidenta se ajusta plenamente a la Constitución y a la interpretación asentada por el Servel, no existiendo, por tanto, norma alguna que la impida”, subrayaron.