OCDE advierte que la innovación en Chile sigue “limitada” y pide impulsar la inversión en I+D

El organismo sostuvo que el gasto empresarial en investigación y desarrollo alcanza solo el 0,3% del PIB y advirtió que la innovación tecnológica en las empresas chilenas se mantiene por debajo del promedio del bloque.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que la innovación en Chile continúa siendo “limitada” y recomendó al país fomentar con más fuerza la inversión empresarial en investigación y desarrollo (I+D) para mejorar su competitividad.

En la primera edición del informe Fundamentos para el crecimiento y la competitividad, el organismo sostuvo que el gasto empresarial en I+D en Chile sigue siendo bajo y llega apenas al 0,3% del PIB. Además, indicó que solo el 17% de las empresas reportó haber introducido innovaciones tecnológicas, cifra que representa menos de la mitad del promedio de la OCDE.

El reporte también cuestionó la forma en que se ejecutan los apoyos públicos a esta materia. Según la organización, los programas de respaldo a la I+D están fragmentados, presentan objetivos superpuestos entre agencias y muestran una rendición de cuentas insuficiente, además de escasa evidencia sobre su efectividad para incentivar la innovación empresarial.

Junto con eso, la OCDE planteó que Chile debe seguir avanzando en infraestructura digital y en la modernización del régimen de licencias de telecomunicaciones. A juicio del organismo, el país todavía se encuentra rezagado frente a otros miembros del bloque en desarrollo digital, especialmente en penetración de banda ancha y digitalización de pequeñas empresas.

El informe agregó que las brechas en habilidades digitales también dificultan la adopción y difusión de nuevas tecnologías dentro de las compañías, lo que termina limitando la productividad y la capacidad de innovación del sector privado.