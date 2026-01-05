Obispos de Chile hacen llamado a “orar por la paz” por situación en Venezuela

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile se sumó a las palabras expresadas por el papa León XIV sobre la situación que atraviesa Venezuela.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) hizo un llamado a “orar por la paz” debido a la situación que atraviesa Venezuela, luego de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro y lo detuviera junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados en Nueva York.

El documento fue firmado por el Arzobispo de La Serena, René Rebolledo Salinas (presidente); el Arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducasse Medina (vicepresidente); el Cardenal Arzobispo de Santiago, Fernando Chomali Garib; el Obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz y el Obispo de Santa María de los Ángeles, Cristián Castro Toovey (secretario general).

Los obispos manifestaron en un comunicado que se suman a las palabras del papa León XIV, quien expresó su “gran preocupación por la evolución de la situación en Venezuela”.

Y señalando que adhieren al deseo del pontífice de que prevalezca el bienestar el pueblo, citan su intervención: “Rezo y los invito a rezar por estas intenciones, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”.

El Comité también expresó su solidaridad con la Conferencia Episcopal Venezolana y recalcaron el mensaje de sus pares de dicho país: “Hacemos un llamado al Pueblo de Dios para vivir más intensamente la esperanza y la oración ferviente por la paz en nuestros corazones y en la sociedad (…). Que nuestras manos se abran para el encuentro y la ayuda mutua, y que las decisiones que se tomen, se hagan siempre por el bien de nuestro pueblo”.

En su invitación, los obispos invitaron a todas las parroquias, capillas y movimientos apostólicos de Chile a que dediquen “en estos días una intención especial en las santas Misas, como en otras instancias, a rezar por la paz en Venezuela”.

Y se dirigieron a la comunidad venezolana residente en Chile, ofreciéndoles “una mano abierta para el encuentro y el consuelo”, esperando que “la oración compartida fortalezca la comunión y nos mueva a la cercanía y solidaridad fraterna con quienes hoy anhelan un mejor porvenir para su querida nación”.