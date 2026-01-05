País relaciones exteriores

Obispos de Chile hacen llamado a “orar por la paz” por situación en Venezuela

Por CNN Chile

05.01.2026 / 12:08

{alt}

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile se sumó a las palabras expresadas por el papa León XIV sobre la situación que atraviesa Venezuela.

El Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh) hizo un llamado a “orar por la paz” debido a la situación que atraviesa Venezuela, luego de que Estados Unidos derrocara a Nicolás Maduro y lo detuviera junto a su esposa, Cilia Flores, para ser juzgados en Nueva York.

El documento fue firmado por el Arzobispo de La Serena, René Rebolledo Salinas (presidente); el Arzobispo de Antofagasta, Ignacio Ducasse Medina (vicepresidente); el Cardenal Arzobispo de Santiago, Fernando Chomali Garib; el Obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz y el Obispo de Santa María de los Ángeles, Cristián Castro Toovey (secretario general).

Los obispos manifestaron en un comunicado que se suman a las palabras del papa León XIV, quien expresó su “gran preocupación por la evolución de la situación en Venezuela”.

Y señalando que adhieren al deseo del pontífice de que prevalezca el bienestar el pueblo, citan su intervención: “Rezo y los invito a rezar por estas intenciones, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”.

El Comité también expresó su solidaridad con la Conferencia Episcopal Venezolana y recalcaron el mensaje de sus pares de dicho país: “Hacemos un llamado al Pueblo de Dios para vivir más intensamente la esperanza y la oración ferviente por la paz en nuestros corazones y en la sociedad (…). Que nuestras manos se abran para el encuentro y la ayuda mutua, y que las decisiones que se tomen, se hagan siempre por el bien de nuestro pueblo”.

En su invitación, los obispos invitaron a todas las parroquias, capillas y movimientos apostólicos de Chile a que dediquen “en estos días una intención especial en las santas Misas, como en otras instancias, a rezar por la paz en Venezuela”.

Y se dirigieron a la comunidad venezolana residente en Chile, ofreciéndoles “una mano abierta para el encuentro y el consuelo”, esperando que “la oración compartida fortalezca la comunión y nos mueva a la cercanía y solidaridad fraterna con quienes hoy anhelan un mejor porvenir para su querida nación”.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País DMC emite aviso por probables tormentas eléctricas entre Coquimbo y O'Higgins: ¿Cuándo serán?
Imágenes: Así fue el traslado de Nicolás Maduro al juzgado de Nueva York
Obispos de Chile hacen llamado a "orar por la paz" por situación en Venezuela
Tras amenazas de Trump: Gustavo Petro habla de "tomar las armas" para defender la soberanía de Colombia
Presidente Boric lamenta muerte de dirigenta por Deuda Histórica: “Fue un honor conocerla...”
"Sonrié la esférica": Eduardo Vargas y Charles Aránguiz vivieron tierno reencuentro en el CDA