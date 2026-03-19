País gastos comunes

Ñuñoa lidera alza de gastos comunes en la RM con un aumento del 17% en el último año

Por CNN Chile

19.03.2026 / 12:05

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Un estudio de Assetplan reveló que la comuna registró el mayor incremento porcentual en departamentos de un dormitorio entre enero de 2025 y enero de 2026. Las Condes, en tanto, mantiene los valores más altos, con un promedio cercano a los $236.000 mensuales.

Un análisis realizado por Assetplan, el mayor operador del mercado residencial institucional en Chile, reveló que Ñuñoa encabeza el aumento en el valor de los gastos comunes durante el último año.

La comuna registró un incremento del 17% en departamentos de un dormitorio y un baño (1D1B) entre enero de 2025 y enero de 2026, según el estudio que consideró 81 edificios en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Ranking de alzas y comunas con mayores valores

Tras Ñuñoa se ubican Las Condes y La Florida, ambas con aumentos cercanos al 16% , seguidas por Estación Central y La Cisterna, con un 13% cada una. Sin embargo, al analizar los montos absolutos, Las Condes continúa siendo la comuna con los gastos comunes más elevados, alcanzando un promedio de $236.000 mensuales para departamentos de un dormitorio.

En contraste, en Santiago Centro la cifra bordea los $72.000 , reflejando diferencias significativas según el estándar de los edificios y los servicios disponibles.

Factores que inciden en los costos

Desde Assetplan explican que el valor de los gastos comunes responde directamente a los costos de operación de cada edificio, como remuneraciones de conserjería, mantención de ascensores, seguridad, aseo y mantención de espacios comunes.

“El gasto común refleja en gran medida el estándar de operación del edificio”, señalan, destacando que elementos como seguridad, iluminación y servicios asociados inciden directamente en el costo mensual que pagan los residentes.

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