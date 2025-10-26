“Nunca voy a estar conforme”: Hermana de Krishna Aguilera pide justicia tras hallazgo del cuerpo en Calera de Tango

Cristal Aguilera, hermana de la joven de 19 años encontrada muerta tras 22 días de búsqueda, agradeció el trabajo de la PDI y la Fiscalía, y exigió que los responsables permanezcan en prisión sin beneficios.

La madrugada de este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, desaparecida desde el pasado 4 de octubre en San Bernardo. Tras el hallazgo, su hermana Cristal Aguilera habló con la prensa sobre el proceso de búsqueda y los sentimientos que le deja este tortuoso caso.

“Estoy más tranquila porque pude cumplir con lo que quería: encontrar a mi hermana. Todo lo que dije desde el inicio se ha confirmado”, expresó Cristal.

Sin embargo, aclaró que nunca estará completamente satisfecha con la duración de la investigación. “Pasaron muchos días, nunca voy a estar conforme, pero gracias a Dios se llegó a ella, gracias al trabajo conjunto de la PDI, la Fiscalía y nuestra colaboración”, añadió.

Según relató, desde el primer momento había señalado a Juan Beltrán, de 45 años, como el principal sospechoso, y aseguró que la desaparición y muerte de su hermana fue planificada.

“Siempre dije quién era el responsable, y no me sorprende que sigan apareciendo más personas vinculadas al caso”, comentó.

Cristal también aprovechó para enviar un mensaje claro a las autoridades: “Pido que se haga justicia, que estas personas permanezcan muchos años en la cárcel y que no tengan ningún beneficio; no deben volver a pisar la calle”.