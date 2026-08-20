Teléfonos anónimos llegan a su fin: Subtel informa que todos los números prepago deberán estar asociados a una identidad

Desde este jueves 20 de agosto entró en vigor el registro obligatorio de números de prepago, por lo que todos los números de telefonía móvil que sean prepago en el país deberán estar asociados a una identidad.

La medida, que es una modificación a la Ley General de Telecomunicaciones, busca entregar nuevas herramientas para la prevención de estafas telefónicas y otras actividades ilícitas.

En ese sentido, establece la “obligación de asociar las líneas de telefonía móvil a una persona usuaria”, detalló la Subtel.

La institución también indicó que “las empresas deberán mantener un registro actualizado que permita individualizar a los titulares, incorporando antecedentes como nombre, domicilio, número de cédula de identidad o pasaporte, entre otros”.

Además, las compañías deberán adoptar medidas para proteger dicha información y “no podrán utilizarla para fines distintos de aquellos asociados al registro y a las obligaciones legales correspondientes”.

“Históricamente, una línea de prepago podía utilizarse maliciosamente, sin que existiera una identidad asociada. Esta situación facilita la ejecución de actos ilícitos, como las estafas telefónicas, porque dificulta identificar a quienes estaban detrás de esas llamadas fraudulentas”, señaló la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido.

De ese modo, dijo que con el registro obligatorio habrá “mayores herramientas para identificar a los responsables, desincentivar el uso del anonimato con fines delictivos y fortalecer y complementar la agenda de seguridad de nuestro gobierno”.

Según cifras del primer trimestre de 2026, se registraron 4.425.012 usuarios de prepago a nivel país, número que representa casi el 19% del total de números móviles.

¿Cómo se registra un número prepago?

Desde la Subtel detallaron que el procedimiento para verificar la identidad se podrá hacer de manera virtual o presencial y que se integrará al sistema de registro que “las empresas de telecomunicaciones ya implementaron durante 2025 para trámites, como la contratación de nuevos servicios, la portabilidad numérica, el cambio de equipo, la reposición de una tarjeta SIM o la contratación de planes. Para ello, los operadores podrán utilizar mecanismos de autenticación biométrica y otros sistemas de verificación de identidad”.

Para hacer el registro de manera digital, el usuario deberá insertar el chip en el equipo y, al activar el número telefónico o realizar una carga, “el operador la derivará a su propia interfaz o página de inscripción, donde deberá completar el proceso de validación de identidad”.

En el caso de adquirir un chip en una sucursal de una compañía, el registro se podrá realizar en el mismo lugar solicitando la asistencia del personal correspondiente.

Así, la activación de una nueva línea o la realización de una recarga quedará habilitada únicamente una vez que se haya completado el procedimiento de registro.

¿Qué ocurre con los prepago que ya están en funcionamiento? En estos casos, las autoridades explicaron que “la validación de identidad será solicitada cuando la persona usuaria realice cualquier interacción que requiera la intervención del operador, incluida la activación de recargas, como bolsas de internet o minutos para llamadas”.

Será el operador quien derivará al usuario al sistema de registro correspondiente.

En el caso de no llevar a cabo el proceso en un plazo de 10 días corridos, la línea utilizada “no podrá recibir nuevas recargas hasta que se haya realizado la validación de identidad”.