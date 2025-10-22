Nuevo sismo se registra en la zona central del país

Preliminarmente, se trataría de un fenómeno con epicentro 11 kilómetros al noreste de Melipilla, magnitud de 3,8 y 65 kilómetros de profundidad.

Un sismo de mediana intensidad fue registrado a eso de las 00:18 de la madrugada de hoy miércoles. Preliminarmente, se trataría de un fenómeno con epicentro 11 kilómetros al noreste de Melipilla, magnitud de 3,8 y 65 kilómetros de profundidad.

Hasta el momento no se han reportado daños o heridos por el movimiento telúrico.

PRELIMINAR Hora Local: 2025/10/22 00:18:44, mag: 3.8, Lat: -33.61, Lon: -71.13, Prof: 65.45, Loc: 11.73 km al NE de Melipilla — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 22, 2025

Este último sismo se suma a otro registrado en las últimas 24 horas que tuvo magnitud considerable, a eso de las 11:04 AM de este martes, con una magnitud de 5,0 y epicentro a 80 kilómetros al noreste de Los Andes, y una profundidad de 126 kilómetros.