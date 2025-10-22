Nuevo sismo se registra en la zona central del país
Por CNN Chile
22.10.2025 / 00:30
Preliminarmente, se trataría de un fenómeno con epicentro 11 kilómetros al noreste de Melipilla, magnitud de 3,8 y 65 kilómetros de profundidad.
Un sismo de mediana intensidad fue registrado a eso de las 00:18 de la madrugada de hoy miércoles. Preliminarmente, se trataría de un fenómeno con epicentro 11 kilómetros al noreste de Melipilla, magnitud de 3,8 y 65 kilómetros de profundidad.
Hasta el momento no se han reportado daños o heridos por el movimiento telúrico.
Este último sismo se suma a otro registrado en las últimas 24 horas que tuvo magnitud considerable, a eso de las 11:04 AM de este martes, con una magnitud de 5,0 y epicentro a 80 kilómetros al noreste de Los Andes, y una profundidad de 126 kilómetros.