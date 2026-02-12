País judicial

Nuevo golpe a la Fiscalía en caso ProCultura: Corte de Apelaciones mantiene cautelares para Alberto Larraín y otras tres imputadas

Por CNN Chile

12.02.2026 / 11:29

{alt}

El tribunal de alzada ratificó la medida decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y mantuvo el arraigo nacional decretado contra los acusados.

Durante este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió la solicitud presentada por el Ministerio Público en relación con las medidas cautelares de los imputados por el denominado caso ProCultura.

Esto, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no acogiera la petición de prisión preventiva presentada por Fiscalía contra Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.

Finalmente, el tribunal de alzada volvió a rechazar la cautelar pedida por el Ministerio Público, y matuvo la medida de arraigo nacional contra los acusados por el caso.

Tras la revisión de cautelares, el fiscal Cristian Aguilar fue consultado por la prensa luego de este nuevo traspié, y solo señaló: “No voy a dar más opiniones ni declaraciones, por favor”.

DESTACAMOS

País Trama Bielorrusa: ¿Por qué el Tribunal decidió mantener la prisión preventiva de Ángela Vivanco?

LO ÚLTIMO

Deportes Atleta ucraniano es descalificado en los JJ.OO. por intentar usar casco en memoria de víctimas de la guerra
Sin Bandera confirma show en Gran Arena Monticello: Cuándo es y dónde comprar entradas
Ministra Vallejo por Sala Cuna: “Esto de que el gobierno no hizo nada es super mañoso, tramposo y una excusa de último momento”
Senado aprueba reforma laboral de Milei: Proyecto pasa a revisión en la Cámara
Publican resultados de la postulación al Subsidio Eléctrico: Revísalos acá
Delcy Rodríguez dice que fue invitada a Estados Unidos y asegura que Maduro sigue siendo el “presidente legítimo” de Venezuela