Nuevo golpe a la Fiscalía en caso ProCultura: Corte de Apelaciones mantiene cautelares para Alberto Larraín y otras tres imputadas

El tribunal de alzada ratificó la medida decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y mantuvo el arraigo nacional decretado contra los acusados.

Durante este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió la solicitud presentada por el Ministerio Público en relación con las medidas cautelares de los imputados por el denominado caso ProCultura.

Esto, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago no acogiera la petición de prisión preventiva presentada por Fiscalía contra Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno.

Finalmente, el tribunal de alzada volvió a rechazar la cautelar pedida por el Ministerio Público, y matuvo la medida de arraigo nacional contra los acusados por el caso.

Tras la revisión de cautelares, el fiscal Cristian Aguilar fue consultado por la prensa luego de este nuevo traspié, y solo señaló: “No voy a dar más opiniones ni declaraciones, por favor”.