Nuevo flanco en el oficialismo por dichos de Romero: UDI exige disculpas públicas y Squella llama a “cuidar cada palabra”

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) rechazó este lunes las recientes declaraciones del diputado Agustín Romero (REP) en contra de la excandidata presidencial Evelyn Matthei.

Un nuevo episodio de tensión en el oficialismo se vivió después de que el parlamentario del Partido Republicano abordara las críticas de la exalcaldesa de Providencia por la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

“Evelyn Matthei tiene derecho a opinar lo que quiera. Yo no voy a polemizar con Evelyn Matthei. Para nosotros no es una figura relevante; puede ser relevante para Chile Vamos, y ellos tendrán que salir a defenderla. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa”, declaró a Radio Infinita.

Durante la jornada, la UDI reaccionó y rechazó categóricamente, a través de un comunicado público, “las indolentes e impropias declaraciones emitidas por el diputado Agustín Romero en contra de una de las principales líderes históricas de nuestra colectividad y reciente candidata presidencial de Chile Vamos”.

Destacaron que “la trayectoria, liderazgo y credenciales públicas y políticas de Evelyn Matthei son ampliamente conocidas y reconocidas por nuestro país, por lo que bajo ninguna circunstancia corresponde que sea objeto de descalificaciones de esta naturaleza”.

Es por esto que exigieron una “disculpa pública, clara y sin ambigüedades, del diputado Romero o del Partido Republicano”.

Agregaron que “de no mediar dicha rectificación, entenderemos que estas declaraciones constituyen una postura oficial, ante lo cual advertimos que las relaciones políticas entre ambos partidos se verán sensiblemente afectadas“.

UDI cuestiona si se trata de una postura oficial del Partido Republicano

En el documento también cuestionaron “si tales expresiones obedecen a una opinión estrictamente personal del parlamentario o si, por el contrario, representan la posición oficial del partido Republicano“.

En ese sentido, señalaron que “en caso de tratarse de una postura institucional -cuestión que esperamos sea aclarada públicamente por dicha colectividad-, manifestamos desde ya nuestro más enérgico rechazo, por cuanto no corresponde que a la UDI, a sus dirigentes ni a ninguno de sus militantes se les trate o descalifique en esos términos”.

Explicaron que la colectividad “ha actuado —y lo seguirá haciendo, más allá de este tipo de situaciones— con total profesionalismo, responsabilidad técnica y, por sobre todo, lealtad política con el Gobierno del presidente José Antonio Kast. Un compromiso que en ningún caso merece recibir ataques injustificados y descalificaciones gratuitas desde el propio sector político”.

Cuestionaron que “este tipo de declaraciones (…) evidencian una forma de hacer política basada en prejuicios y en una supuesta superioridad moral que nuestro partido no reconoce ni menos comparte”.

Squella hace un llamado a “contar hasta 100” y a “cuidar cada palabra”

El presidente del Partido Republicano y senador, Arturo Squella, salió al paso de la polémica e hizo un llamado a las figuras de su colectividad a “cuidar cada palabra”.

“Hemos llegado a la conclusión de hacer un llamado (…) a redoblar los esfuerzos por cada una de las personas que tiene la posibilidad de comunicar (…) a cuidar cada palabra. Contar hasta diez, hasta cien si es necesario, cada vez que lo que vayan a decir pueda afectar la buena relación que los partidos políticos tenemos”, indicó.

Además, confirmó que hablará con Romero durante las próximas horas respecto a la situación.

El diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, agradeció las declaraciones de Squella y aclaró que el problema de la colectividad “nunca ha sido con la directiva del Partido Republicano. Tengo la confianza de que este tipo de cosas no se van a volver a repetir”.