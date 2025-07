Nuevo debate entre Jara y Kast gira en torno a la seguridad en rutas y el Estado de Excepción en la Macrozona Sur

El gremio de camioneros y la Asociación Nacional Automotriz organizaron un encuentro para los candidatos presidenciales. En la instancia debatieron sus visiones sobre la situación en la Macrozona Sur y la seguridad en las rutas.

El candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, se enfrentó en un nuevo debate presidencial con la abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara.

La instancia fue organizada por la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). Entre los temas abordados destacaron la seguridad en las rutas para los transportistas de carga, la ampliación de carreteras y el Estado de Excepción en la Macrozona Sur.

Desde la visión de Kast, los hechos que ocurren en la zona sur son actos terroristas, mientras que para Jara se trata de un contexto de violencia rural. A pesar de los cuestionamientos que genera esta medida entre militantes de su colectividad en el Congreso, la exministra afirmó que mantendría el Estado de Excepción.

“En el caso de nuestro gobierno, en primer lugar, vamos a mantener el seguro de la Macrozona Sur. Lo quiero decir porque han habido de repente dudas de cuál es el diagnóstico que uno puede tener de lo que ha estado pasando, y yo no me pierdo. Efectivamente, los estados de excepción constitucional han contribuido a que los atentados se reduzcan, pero no han desaparecido. Y nadie está hablando de dialogar con los terroristas. Son cosas que se dicen a ver si alguien agarra y cree que se está proponiendo una cosa de esa naturaleza. Y vamos a continuar porque sabemos que es necesario, porque no tapamos la realidad, no tapamos el sol con un dedo, porque de eso nada nos sirve”, planteó Jara.

En esa línea, subrayó: “Si nosotros nos negamos a nosotros mismos el momento que estamos viviendo en la seguridad, vamos a estar muy complicados hacia el futuro. Y aquí no hay ninguna duda de que el tema de la seguridad está complejo”.

Por su parte, Kast manifestó en su intervención que “la seguridad efectivamente no es un eslogan. Uno no se demora tres años en asegurar un área de descanso. Debo conocer todas las áreas de descanso, al menos de aquí a Puerto Montt, y no se demoran tres años en asegurarse, en ponerle cámara, en ponerle reja, en darles servicios adecuados. Esas son promesas falsas que siempre se van a hacer”.

Además, remarcó que “el terrorismo se combate, no se dialoga. Vi el ejemplo de una ministra que hablaba de Wallmapu, que levantó una banderita para ir a conversar y ¿qué le pasó? Le dispararon. Nosotros vamos a enfrentar el terrorismo con la fuerza de la ley y la fuerza del Estado. Y se va a acabar el terrorismo. Y entiendo que algunos blinden sus camiones y también sus máquinas porque están en riesgo sus vidas. A Juan Barrios, quizás si hubiese tenido un camión blindado, no lo habrían quemado vivo”.

El candidato presidencial Kast abordó el recorte de la "grasa estatal" en un nuevo debate, pero aun no tienen números ni aproximados sobre cuántos funcionarios sacarían, ni cuánto sería el monto a recortar.

En la instancia no participó la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, por temas de agenda, mientras que el precandidato del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, no fue invitado al debate.

“Evidentemente estamos pagando el precio de haber respondido rápidamente a emplazamientos de ciertos sectores económicos que creen que pueden venir a manejar nuestros tiempos y nuestra forma de hacer política. Nosotros no nos sometemos a presiones externas. Lamentamos muchísimo si no nos abren esos espacios”, enfatizó el diputado.

El parlamentario planteó que esta exclusión favorece directamente a la candidatura de Kast. “Están tomando partido, porque están impidiendo que nosotros podamos plantear nuestro propio programa a la gente, que creemos que, por lo demás, es perfectamente competitivo: con el de Kast, con el de Matthei y muchísimo más que el de Jara”.

“Nunca es cómodo cuando ocurren ese tipo de cosas”

También en la instancia hubo espacio para la coyuntura política. La exministra del Trabajo y Previsión Social fue consultada por los dichos del timonel del PC, Lautaro Carmona, quien en radio Infinita adelantó que la secretaria general del partido, Bárbara Figueroa, formará parte del comando de Jara.

“Sobre el comando, como me han preguntado reiteradamente, les voy a informar con tiempo el minuto en el cual lo vaya a anunciar”, precisó. Al preguntarle si le molestó o incomodó que Carmona se adelantara a la información, respondió: “Sí, claramente nunca es cómodo cuando ocurren ese tipo de cosas, pero es efectivo que Figueroa va a ser el enlace del PC con el comando, así como también otros partidos están nombrando su enlace”.

