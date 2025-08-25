País policial

Nuevo asesinato en Santiago: Hombre muere tras ser acribillado en plena vía pública en Recoleta

Por CNN Chile

25.08.2025 / 10:13

El hecho ocurrió cerca de las 07:00 horas de este lunes, aproximadamente a la misma hora de otro asesinato que se produjo a bordo de un bus RED.

Durante las últimas horas se produjo un homicidio en plena vía pública en Recoleta.

Según los antecedentes policiales preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 07:00 horas en calle Lircay, a la salida de un local nocturno llamado “La Previa“.

En dicho lugar, dos desconocidos le habrían disparado en la cabeza y en el tórax al menos en seis ocasiones.

La víctima fatal sería un ciudadano de nacionalidad extranjera que no portaba documentación al momento de los hechos.

El crimen está siendo investigado por la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, bajo instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El asesinato se suma a otro ocurrido durante la mañana de este lunes en Barrio Franklin, donde un hombre fue asesinado a bordo de un bus RED.

A pesar que la víctima fue trasladada al Hospital San Borja por el conductor del vehículo, murió a raíz de las lesiones provocadas con un arma cortopunzante.

