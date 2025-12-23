Nueva tarjeta de pago electrónico para Concepción: ¿cómo votar por uno de los diseños?

Desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones impulsaron un proceso de participación ciudadana, donde todos aquellos que desean ser parte podrán elegir entre tres propuestas de la nueva tarjeta de pago electrónico para el transporte público: Puente Ferroviario, Coliseo La Tortuga o el emblemático campus de la Universidad de Concepción.

En el marco de elegir la nueva tarjeta de pago electrónico para el transporte público en el Gran Concepción, Santa Juana y Tomé, desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicación, impulsaron una consulta ciudadana que definirá el nuevo diseño.

Entre los diseños que puede elegir la ciudadanía se encuentra el Gimnasio La Tortuga de Talcahuano, el nuevo Puente Ferroviario, inaugurado el 11 de noviembre, y el icónico Campanil de la Universidad de Concepción. El proceso finalizará el próximo lunes 12 de enero.

Asimismo, es importante señalar que este será el primer diseño oficial de la tarjeta de pago electrónico o “Bip”, que presenta el transporte público regional, sin dejar de lado que, en el futuro, podrían presentar otras propuestas por fechas conmemorativas o relevantes para la región como el Festival REC, mundial de Rally, entre otros.

A su vez, el resultado de la elección de la futura tarjeta considera el cambio en la estructura al momento de pagar cada servicio, sumando a esto una flota de 50 buses eléctricos y otros 30 diésel, que están siendo licitados por el ministerio para los servicios del trayecto Lota – Coronel y el Gran Concepción, recorridos que debieran entrar en marcha durante el 2026.

“Sabemos que esto va a significar un enorme cambio cultural, pero generando mayores facilidades, tanto para el actual sistema de pago, a través de efectivo, generando una serie de alternativas que hoy día son muy utilizadas como son los pagos electrónicos. Este va a ser un sistema que va a estar muy abierto por las distintas modalidades que se puedan usar y, además, va a generar mayores márgenes de seguridad, obviamente al sacar el efectivo de las máquinas de transporte público en el Gran Concepción”, señaló Hugo Cautivo, seremi de Transporte y Telecomunicaciones.

¿Cómo elegir el diseño de la nueva tarjeta de pago electrónico en Concepción?

Para efectuar tu voto de una de las tres opciones presentadas por el ministerio para el diseño de la próxima tarjeta de pago que representará al sector, debes acceder a través del link disponible en las redes sociales de la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones del Biobío (@mttbiobio).

Ya en el sitio web, se presentará el formulario con las tres opciones de diseño: el Puente Ferroviario Biobío, el Coliseo Monumental La Tortuga de Talcahuano y el campus de la Universidad de Concepción.

“La tarjeta pueda tener en su imagen que nos identifique como Sistema de Transporte Público del Gran Concepción, como es el Gimnasio La Tortuga de Talcahuano, el Campanil de la Universidad de Concepción y el ícono nuevo que se ha incorporado, que es el nuevo Puente Ferroviario, imagen que hoy día está representando muy bien lo que significa el avance en materia de conectividad que hemos vivido en este periodo de gobierno”, finalizó Cautivo.