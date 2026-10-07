Nueva salida del Gobierno en regiones: Deja su cargo el seremi del MOP de La Araucanía

El Gobierno solicitó la renuncia de David Plaza Neira, quien se desempeñaba desde marzo como secretario regional ministerial de Obras Públicas en La Araucanía.

El ingeniero comercial e ingeniero en Prevención de Riesgos alcanzó a permanecer cerca de seis meses al frente de la cartera regional.

Hasta ahora, no se han informado oficialmente las razones de su salida ni quién asumirá como reemplazante. Desde la Delegación Presidencial Regional señalaron que será el Ministerio de Obras Públicas el encargado de referirse al cambio.

Medios regionales han informado que Plaza enfrentaba cuestionamientos por el estado de caminos afectados por los sistemas frontales y por críticas de autoridades y comunidades respecto de la respuesta de la cartera.

La salida se suma a una serie de cambios registrados en los equipos regionales durante los primeros siete meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

BioBioChile cifra en 42 los seremis que han dejado sus cargos durante la actual administración, mientras otros recuentos periodísticos elevan esa cifra a 43.