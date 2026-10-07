¿Nueva AFP? Fintual presenta solicitud ante superintendencia y comienza reclutamiento de trabajadores

Fintual presentó ante la Superintendencia de Pensiones la solicitud formal para iniciar el proceso de constitución de una nueva AFP, en medio de los cambios introducidos por la reforma previsional para aumentar la competencia y facilitar la entrada de nuevos actores a la industria.

Según informó Diario Financiero, fuentes conocedoras del proceso confirmaron que la firma ingresó los antecedentes para obtener un certificado provisorio, la primera de las tres etapas necesarias antes de recibir las autorizaciones de existencia y funcionamiento.

La solicitud debe incluir información sobre la factibilidad del proyecto, estructura organizacional, accionistas y financiamiento, además de proyecciones sobre afiliados, ingresos, gastos, inversiones y resultados.

El proceso completo puede tomar entre seis y siete meses, de acuerdo con fuentes citadas por el medio. Además, la futura administradora deberá cumplir con el requisito de capital mínimo, que a partir de abril de 2027 aumentará desde UF 5.000 a UF 50.000.

En paralelo, Fintual comenzó a reclutar trabajadores para el proyecto. “Llegamos a octubre y vamos a acelerar el proyecto de AFP de Fintual. Queremos que el equipo sea una mezcla de personas que vienen desde Fintual y su cultura, algo que llamamos la ‘masa madre’, y especialistas de la industria de las AFP, especialmente del área de operaciones, que serán tanto materia prima como mentores”, señaló la firma.

La búsqueda considera ingenieros para áreas como afiliaciones y traspasos, cobranza, gestión de cuentas, inversiones, pensiones y beneficios, además de recaudación y acreditación. También se buscan especialistas en riesgo financiero y control de inversiones, con una experiencia mínima de tres años en la industria de administración de fondos.