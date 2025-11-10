País Elecciones 2025

"No vine a pelear con los candidatos de la derecha":Jara responde a Kast tras calificarla como "candidata de la continuidad"

Por Polet Herrera

10.11.2025 / 22:37

La candidata Jeannette Jara respondió a José Antonio Kast tras calificarla como "candidata de la continuidad" y que ha sido parte de un Gobierno que ha provocado retrocesos en la arista social. "No vine a pelear con los candidatos de la derecha, que ya tienen suficientes problemas entre ellos", subrayó.

La candidata del Pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, respondió a los emplazamientos del abanderado presidencial José Antonio Kast, en el marco del debate presidencial de Anatel.

“Me ha interpelado dos veces diciendo que soy la ministra del desempleo y que quiero perseguir a los delincuentes con amor. Yo a los chilenos y chilenas que nos ven les quiero decir que no vine a pelear con los candidatos de la derecha, que ya tienen suficientes problemas entre ellos. Vine a hacer propuestas”, afirmó.

Asimismo, remarcó que en su programa existen áreas prioritarias para abordar las problemáticas sociales actuales, entre ellas vivienda, planificación familiar, mejoras en educación y una reforma al sistema de salud para enfrentar las listas de espera.

“Lo han gastado todo, en apitutados”

La carta presidencial del Partido Republicano afirmó que la actual administración, de la cual fue parte, no ha sido capaz de “ordenar el presupuesto” y que “siempre han calculado mal los ingresos y han gastado más de lo que tienen”.

“Entonces, es fácil prometer, es fácil decir ‘nosotros vamos a arreglarle la vida a todos’, pero eso lo han gastado todo, en apitutados, en convenios, en distintas situaciones irregulares, permanentes y constantes que han sido develadas por distintas entidades fiscalizadoras”, manifestó.

En esa línea, cuestionó la gestión del Gobierno en salud, educación y vivienda.

“En temas sociales, los que más han retrocedido en estos años han sido precisamente los de este Gobierno fracasado, del cual fue parte la candidata de la continuidad”, cerró.

