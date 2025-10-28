“No tiene legado”: José Antonio Kast arremete contra el Presidente Boric por dardos en su contra
Por CNN Chile
28.10.2025 / 17:45
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast criticó al Presidente Gabriel Boric a raíz de los dardos que el Mandatario ha emitido durante los últimos meses en contra del republicano.
“Hoy está empeñado en el tema del FES, y empeñado, porque ve ahí otro ticket para decir ‘es mi legado’. Cuando aparezca en Wikipedia va a decir ‘este señor ha aprobado todas estas cosas’, más allá de si fueron malas o buenas”, arremetió Kast en diálogo con Radio Infinita.
El exparlamentario continuó y afirmó que “ojalá el Presidente renuncie a sus asignaciones. Es una persona joven, tiene dos pies, dos manos, una cabeza que funciona, que trabaje”.
“Ha sido un mal Presidente y que su legado será más muerte, más inmigración irregular, más daño en la salud, una educación destruida. O sea, no tiene legado y él está luchando porque se mantenga parte de su legado”, señaló tajante Kast.
Finalmente, puso en duda que sea un líder de oposición en un eventual gobierno suyo: “No va a concitar el liderazgo, salvo de su grupo frenteamplista”.