“No tiene legado”: José Antonio Kast arremete contra el Presidente Boric por dardos en su contra

28.10.2025 / 17:45

El exparlamentario continuó y afirmó que "ojalá el Presidente renuncie a sus asignaciones. Es una persona joven, tiene dos pies, dos manos, una cabeza que funciona, que trabaje".

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast criticó al Presidente Gabriel Boric a raíz de los dardos que el Mandatario ha emitido durante los últimos meses en contra del republicano.

