“No tenemos contemplado que se aplace”: Gobierno descarta modificar el cronograma de la megarreforma por el sistema frontal y mantiene su votación para este martes en la Cámara

La megarreforma sigue avanzando en el Congreso. Actualmente, se encuentra en su tercer trámite constitucional y será votada esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“No tenemos contemplado que se aplace. Sabemos que estamos viviendo una emergencia. La emergencia es muy importante y debemos enfrentarla con todos los medios disponibles, pero el Gobierno está desplegado en todas las regiones afectadas y eso no impide, en consecuencia, que los parlamentarios asistan mañana a votar la ley de Reconstrucción, en lo que esperamos sea su último trámite”, subrayó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, afirmó que “lo que más nos gustaría como Ejecutivo es que el proyecto complete su tramitación mañana. De esa manera, podremos materializar importantes iniciativas que sabemos son altamente reactivadoras”.

Por su parte, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, ante la posibilidad de aplazar la votación debido al sistema frontal que afecta al país, señaló que “en la vida uno tiene que ir adecuándose a las circunstancias y, así como el Gobierno enfrenta hoy una emergencia dura y crítica por las condiciones climáticas, tampoco puede abandonar las otras funciones que le corresponden”.

“Nuestra prioridad es la emergencia, pero también debemos seguir avanzando en los otros ámbitos de acción del Gobierno, y uno de ellos es el ámbito legislativo”, remarcó.

Respecto del rol que cumplen los parlamentarios, enfatizó que existen responsabilidades que deben cumplir y una de ellas es concluir la tramitación de una iniciativa que busca generar empleo y reactivar el crecimiento económico.

“Eso no significa abandonar la preocupación por la emergencia ni que los parlamentarios dejen de atender la situación que afecta a cada una de sus zonas o distritos”, enfatizó.

En esa línea, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, anunció a través de X:”Hemos decidido, en reunión de Comité, que el Senado sesionará esta semana, ante la consulta sobre la posibilidad de adelantar la semana regional. Nos sumamos a la decisión del Ejecutivo de haber decretado estado de catástrofe en la Región de Coquimbo y parte de Atacama. Para toda urgencia y legislación urgente, el Congreso Nacional sigue funcionando”.

Hemos decidido en reunión de comité que el @Senado_Chile sesionará esta semana, esto ante la consulta de poder adelantar la semana regional. Nos sumamos a la decisión del ejecutivo sobre haber decretado Estado de catástrofe en la región de Coquimbo y parte de Atacama. Para toda… — Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) July 20, 2026

¿Qué dice la oposición?

La oposición propuso adelantar la semana distrital debido a las consecuencias del sistema frontal que afecta a distintas zonas del país. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el Senado y la Cámara.

El presidente y diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, manifestó que “la urgencia hoy no está en la megarreforma, está en la catástrofe, y parece ser que para el Gobierno es más importante aprobar, por dos, tres o cuatro votos, la reforma mañana que poner todo el esfuerzo en solucionar los problemas que está viviendo la ciudadanía”.

Cabe mencionar que, según la actual composición de fuerzas políticas en la Cámara, el oficialismo cuenta con una mayoría que podría alcanzar los 76 votos, mientras que la oposición suma 65. No obstante, será clave la posición del Partido de la Gente (PDG), ya que de sus parlamentarios dependerá que el proyecto pase a una comisión mixta.

¿Qué se vota en la Cámara?

Según explicó el cientista político Danilo Herrera Durán, la Cámara recibirá el proyecto con los siguientes ejes ya zanjados:

Rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%.

Exención del IVA para viviendas nuevas.

Restricciones para que nuevas instituciones de educación superior ingresen a la gratuidad.

Prohibición del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses).

En tanto, los siguientes puntos serán sometidos a votación en la Cámara, según detalló Herrera:

Invariabilidad tributaria.

Indemnización por RCA anulada.

Crédito tributario al empleo.

Modificaciones al SEIA.

Reducción de la franquicia Sence del 1% al 0,7%.

Eliminación de las contribuciones para personas mayores de 65 años.

Olvido financiero (indicación presentada por la senadora Daniella Cicardini).

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