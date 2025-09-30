País facebook

¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

Por CNN Chile

30.09.2025 / 10:35

{alt}

Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias. 

La información hoy es un activo muy relevante. Siempre hay que estar al tanto de lo que ocurre en Chile y en el mundo. Y qué mejor que hacerlo con una marca reconocida por su confianza como lo es CNN.

Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.

¿Cómo seguir a CNN Chile en Google News?

Es simple. Debes ir a este enlace: HAZ CLIC ACÁ

Luego, debes ir a la parte superior derecha y hacer clic en “Seguir” y listo, ya tendrás en tu computador o celular las noticias de CNN Chile al instante.

¿Dónde más puedo seguir a CNN Chile?

En todas nuestras plataformas:

DESTACAMOS

País ¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

LO ÚLTIMO

País Caso ProCultura: Causa contra gobernador Orrego se traslada a Santiago
EA Sports FC 26: ¿Vale la pena el dilema eterno entre simulación y entretenimiento masivo?
Trump da a Hamás “tres o cuatro días” para responder a su propuesta de paz en Gaza: “Si no lo hace, será un final triste”
Campeón indiscutido: Chileno gana el Mundial de Mortal Kombat 1 celebrado en México
Juez Antonio Ulloa se mantiene en el Poder Judicial: Pleno de la Corte Suprema rechaza removerlo por rol en caso Audios
Caso Bernarda Vera: Alicia Lira dice que reportaje no comprueba "que es ella" y que "revictimiza a las personas"