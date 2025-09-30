¡No te pierdas ninguna noticia! Sigue a CNN Chile en Google News

Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.

La información hoy es un activo muy relevante. Siempre hay que estar al tanto de lo que ocurre en Chile y en el mundo. Y qué mejor que hacerlo con una marca reconocida por su confianza como lo es CNN.

Por ello, te invitamos a que sigas a CNN Chile en Google para no perderte ninguna de nuestras noticias.

¿Cómo seguir a CNN Chile en Google News?

Es simple. Debes ir a este enlace: HAZ CLIC ACÁ

Luego, debes ir a la parte superior derecha y hacer clic en “Seguir” y listo, ya tendrás en tu computador o celular las noticias de CNN Chile al instante.

¿Dónde más puedo seguir a CNN Chile?

En todas nuestras plataformas: