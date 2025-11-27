“¿No te parece un poco irrespetuoso tu trato?”: El tenso round entre Jara y Kast durante debate en foro sobre pobreza

Este jueves se realizó el “Primer Foro Social“, organizado por Hogar de Cristo y en el que participaron los dos candidatos presidenciales, Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) de cara a la segunda vuelta.

El debate, transmitido por Radio Cooperativa, estuvo enfocado en propuestas para enfrentar la pobreza en territorio nacional.

En este contexto, cuando hablaban sobre acceso al agua en medio de la crisis hídrica, se produjo un tenso intercambio entre ambos.

Mientras Kast aludió a una eventual “ideología” que estaría frenando la inversión en plantas desaladoras, Jara le indicó que la licitación de la desaladora de Coquimbo ya estaría en curso.

Respecto a la pregunta, Kast señaló que “si nos ponemos a hablar de los derechos del agua, perdemos el foco de a lo que a ella (la persona que realizó la pregunta) le interesa”.

Jara replicó y le señaló: “O sea que cuando tú te sales y hablas del tema de los trámites del Gobierno, ¿tú crees que con eso vas a combatir la pobreza en las zonas rurales?”.

“Lógico”, le replicó el abanderado de oposición.

Posteriormete, la candidata oficialista le indicó que “como a ti te da solo por pegarle al Gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, por eso evades los debates. Hoy día lo único que haces de nuevo es criticar y nada de construir“.

Mientras los moderadores intentaban encausar las intervenciones, Kast señaló que “después de este corte comercial, puedo decirles que…”.

En ese momento, Jara lo interrumpió y le indicó: “¿Cuál sería el corte comercial? ¿No te parece un poco irrespetuoso tu trato?”.

Puedes ver el momento completo a continuación: