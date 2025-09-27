“No soy la gran víctima de esto, lo son las familias”: El meaculpa de Valdebenito tras polémica por chiste de mineros

La comediante reconoció el error, pidió disculpas públicamente y reflexionó sobre los límites del humor, la presión mediática y su compromiso con la libertad de expresión: “Yo soy una persona que se equivoca y pide disculpas. En este país nadie pide perdón. Yo sí”.

La comediante Natalia Valdebenito rompió este sábado el silencio en una entrevista con The Clinic, donde se refirió por primera vez en profundidad a las recientes controversias que han marcado su año.

Entre ellas, el revuelo generado por un chiste sobre los mineros fallecidos en El Teniente, la reaparición pública del exanimador José Miguel Villouta, e incluso la presentación de un recurso judicial en su contra.

Todo comenzó durante una función privada, cuando Valdebenito, en medio de su rutina, bromeó diciendo: “Puedo decir que fui la única persona contenta de que pasara lo de los mineros, imagínate”, en alusión al respiro mediático que le dio esa tragedia luego de semanas de polémica con Villouta. El video, que no fue grabado ni compartido por ella, se viralizó días más tarde en redes sociales, generando un intenso debate y fuertes reacciones.

“La grabación no tenía intención de ofender, pero se entendió así, y uno tiene que hacerse cargo de cómo se ven las cosas”, sostuvo la comediante, quien, tras una primera respuesta defensiva en redes sociales, optó por publicar un video pidiendo disculpas a las familias de los fallecidos y a la comunidad minera. “Pedir perdón es una cuestión que hay que hacer. No tengo pudor en hacerlo”, afirmó.

La polémica escaló rápidamente a nivel institucional. La Municipalidad de Rancagua exigió disculpas públicas, mientras que cuatro diputados —tres de la UDI y uno ex Evópoli— ingresaron más de 300 oficios para revisar posibles contratos de Valdebenito con organismos públicos.

Ella lo consideró como “lo más violento” que vivió durante el episodio, aunque enfatizó que su fuente laboral principal son los teatros, y no el Estado: “Me dejaron como que yo cobro caro o recibo tratos especiales, y eso no es cierto”.

Además, la familia de uno de los mineros presentó un recurso de protección para impedirle referirse nuevamente al tema. La Corte de Apelaciones de La Serena lo acogió a trámite, generando una controversia sobre censura y libertad de expresión.

Finalmente, la Corte rechazó el recurso por unanimidad, señalando que no hubo incitación al odio en sus palabras.

Valdebenito, lejos de victimizarse, insistió en su postura de respeto hacia las familias: “No soy la gran víctima de esto, lo siguen siendo ellas. Nuestra parada nunca fue ‘yo que he sufrido’. No corresponde”.

Finalmente, reflexionó sobre el rol de la comedia, los límites del humor y la presión pública sobre figuras visibles como ella.

“Esto que pasó es de esas cosas que te dan la posibilidad de ser quien tú dices ser. Yo soy una persona que se equivoca y pide disculpas. En este país nadie pide perdón. Yo sí”, puntualizó.