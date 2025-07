“No quería irme”: La despedida de Javier Etcheberry del SII tras controversia por pago de contribuciones

El director saliente del SII, Javier Etcheberry, deslizó su última intervención luego de que el Gobierno le pidiera la renuncia. Tras las críticas, terminó pagando los nueve años de contribuciones pendientes por su propiedad.

“Yo la verdad es que no quería irme. Obviamente que si hubiera sabido cosas que hice, las habría hecho con mucho mayor velocidad. Lo que pasa es que yo estaba haciendo todas estas cosas y me despreocupé de estar apurando al SII para que me actualizaran luego el catastro en base a la información que yo mandé. Es cierto que me despreocupé, o me preocupé no lo suficiente”, expresó.

El anuncio de su salida ocurrió horas después de que Etcheberry comunicara que pagaría la totalidad de los años pendientes por menores contribuciones, y no solo los últimos tres que establece la ley.

Y enfatizó que es respetuoso de las atribuciones del Gobierno.

En ese contexto, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, planteó: “Si bien en las gestiones que había hecho el director no había ninguna irregularidad, no había ninguna mala intención, por así decirlo, sí había gestiones adicionales que se podrían haber hecho y que no se hicieron”.

¿Qué dicen los expertos?

El presidente de la comisión tributaria del Colegio de Contadores de Chile, Juan Alberto Pizarro, comentó que, en la gestión de Etcheberry, se destaca el reimpulso a la fiscalización de la informalidad y el crimen organizado. Sin embargo, quedan deudas importantes en materia de confianza del sistema tributario por parte de los contribuyentes.

Por su parte, el associate partner de Tax Policy en EY, Víctor Fenner, complementó que, por “desgracia, la imagen que queda es que, si ni siquiera la máxima autoridad de una repartición pública es capaz, sea por buenas o malas razones, de tener su situación al día, qué queda para el resto. Esto implica, sin duda, el desafío de revisar todo el sistema de contribuciones y también el mecanismo de regularización”.