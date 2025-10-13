“No podemos entregar 3 millones de hectáreas a 10 familias”: Frei arremete contra Ley Lafkenche

En su calidad de presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, el exPresidente se refirió a leyes que, de acuerdo a él, estarían atrasando el desarrollo productivo del país.

El exPresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se refirió a la aplicación de la denominada Ley Lafkenche, que crea los “Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios” (ECMPO).

Sus dichos se produjeron en calidad de presidente del Consejo de Políticas de Infraestructura, en medio de un viaje a la Región de Los Lagos.

Según lo consignado por Radio Biobío, el exmandatario se refirió a las legislaciones que, según su criterio, están impidiendo el desarrollo de industrias en distintas zonas del país.

Es así que, en referencia a la Ley Lafkenche, aseguró que “yo no sé para qué le vamos a entregar 3 millones de hectáreas a 10 familias, por muy respetables que sean”.

“Lo que necesitamos hoy día es duplicar las exportaciones de salmones y esta ley lo está impidiendo”, aseguró Frei en la instancia.