“No permitiremos estas situaciones”: Alcalde de Peñalolén destaca desalojo de toma instalada hace seis años en la comuna

La Municipalidad de Peñalolén junto a Carabineros realizó un desalojo de seis familias que vivían en una toma irregular en la comuna.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (Frente Amplio), encabezó este lunes un operativo de desalojo de una toma ubicada en la intersección de Diagonal Las Torres con Álvaro Casanova.

La toma se encontraba cerca del Templo Bahá’í y de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de un terminal de buses RED. En el lugar se hallaron vehículos en abandono, instalaciones eléctricas irregulares y microbasurales, acusó el alcalde Concha.

“Aquí no había condiciones para seguir viviendo. No había seguridad ni servicios básicos y permitir que eso continuara habría sido una irresponsabilidad de nuestra administración”, explicó Concha a T13.

En total, 18 personas de nacionalidad venezolana y peruana vivían en cinco viviendas de material ligero en el terreno en Peñalolén. El alcalde señaló que la municipalidad se reunió con las seis familias que habitaban la toma y que estas fueron notificadas hace cinco meses de que el terreno sería desalojado.

“El desalojo era inminente porque existía una resolución judicial que no admitía más plazos, era una decisión que había que ejecutar. Hacer otra cosa habría sido incumplir la ley”, detalló.

El operativo se realizó en el marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos, luego de que varios vecinos denunciaran la suciedad del lugar, la presencia de microbasurales y la existencia de narcotráfico.

“Lo dijimos y cumplimos: queremos una comuna ordenada. Tras meses de coordinación y denuncias vecinales por insalubridad y narcotráfico, concretamos este desalojo”, comentó al respecto el alcalde en sus redes sociales.